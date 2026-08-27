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2026 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecini başlattı. Adaylar tercihlerini 3 Eylül saat 23.59’a kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

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2026 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) kapsamında tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan tercihler, 3 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri, 3 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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