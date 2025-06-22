6 üniversite bitirdi, çocuklarıyla aynı okulda tekrar sınava girdi

Yurt genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu gerçekleştirildi.

Sınav, 4 çocuklu Kozalak ailesi için unutulmaz bir ana sahne oldu. 6 üniversitede çeşitli bölümleri bitiren mühendis baba Murat Kozalak (46), kızı Zeynep (20) ve oğlu Şevket'le (18) aynı okulda sınava girerek nadir rastlanan anlamlı bir birlikteliğe imza attı.

Zeynep Kozalak, babasıyla aynı okulda, aynı sınıfta sınava girmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.

Şevket Kozalak ise ilk kez sınava girdiğini fakat çok heyecan yapmadığını belirtti.

Bugüne kadar birçok sınava girdiğini anlatan Murat Kozalak da "Kızımla aynı sınıfta, oğlumla yan sınıftaydık. Eğitimin yaşam boyu sürdüğü kanaatindeyim. Benim yarım kalan hedeflerim var, onları tamamlamak için girdim. Kızımla yan yana girdiğim için de mutluyum" dedi.