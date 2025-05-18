“Aile Üniversitesi” Programı Boğaziçi Üniversitesi’nde tanıtıldı

Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen programın tanıtımına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) koordinasyonunda yürütülüyor. Aile yapısını güçlendirmeye, kuşaklar arası iletişimi yeniden inşa etmeye ve toplumsal bağları kuvvetlendirmeye yönelik bütüncül ve yenilikçi bir model sunuluyor.

Her bireye özel fakülte

Türkiye’de ilk kez uygulanan modelle aynı çatı altında anne, baba, büyükanne, büyükbaba ve çocuklara yönelik eğitimler bir arada sunuluyor. Programın ilk fazında “Anne”, “Baba” ve “Evlilik” fakülteleri yer alırken, ikinci aşamada “Büyükanne-Büyükbaba” ve “Çocuk” fakültelerinin açılması planlanıyor.

Bakan Yardımcısı Yenigün törende yaptığı konuşmada, “Aileye ilişkin farkındalığın artırılması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve değerlerin yeniden inşa edilmesi adına önemli bir adım attık. Bu programın, ailelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı modüller

Katılımcılara yönelik atölye ve uygulamalı eğitimlerle zenginleştirilen program kapsamında, “Babalar için Finansal Okuryazarlık”, “Anne-Baba için Dijital Dünya Rehberi”, “Eşler için Yaratıcı Drama” gibi farklı modüller yer alıyor. Ayrıca “Büyükanne ve Büyükbaba ile Sözlü Tarih” atölyeleri aracılığıyla kuşaklar arası hafıza aktarımının desteklenmesi hedefleniyor.

Programın kadınlara yönelik “Üreten ve Güçlenen Anne” başlıklı modülü ise, kadınların hem bireysel hem de aile içindeki rollerini daha donanımlı şekilde üstlenmelerine katkı sunuyor.

"Aile, toplumun omurgasıdır"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ise konuşmasında, “Toplumun en temel birimi olan aile, yalnızca bireyin değil, bir ülkenin geleceğinin de omurgasıdır. Bilimsel bilginin, değer temelli bir anlayışla aile kurumunun hizmetine sunulması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol imzalandı, yaygınlaştırma süreci başlıyor

Tanıtım etkinliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Boğaziçi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.