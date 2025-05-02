Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 13 Nisan 2025 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme süreci tamamlandı.

ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.

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ALES puanı kaç yıl geçerli?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanlarının geçerlilik süresi, ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre 5 yıl olarak uygulanıyor. Buna göre, 2024 yılında ALES’e katılan bir adayın elde ettiği puan, 2029 yılı sonuna kadar geçerliliğini koruyacak.

2025 ALES takvimi: Başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre ALES/2 ve ALES/3 oturumlarına ait başvuru ve sınav tarihleri de netleşti.

ALES/2 Takvimi:

• Başvurular: 13 - 21 Mayıs 2025

• Geç Başvuru: 29 Mayıs 2025

• Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2025 (Pazar)

• Sonuçların Açıklanması: 25 Temmuz 2025

ALES/3 Takvimi:

• Başvurular: 7 - 14 Ekim 2025

• Geç Başvuru: 21 Ekim 2025

• Sınav Tarihi: 23 Kasım 2025 (Pazar)

• Sonuçların Açıklanması: 12 Aralık 2025