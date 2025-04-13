ALES soruları yayımlandı: İşte 2025 ALES/1 cevap anahtarı erişim ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) yapıldı.

Sınav, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışında Lefkoşa ile Bişkek dahil olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde düzenlendi. Uygulama 409 bina ve 6.881 salonda yapıldı. Emniyet görevlileriyle birlikte toplam 23.034 kişi sınavda görev aldı.

Kaç kişi ALES 2025'e başvurdu?

2025-ALES/1 oturumuna toplam 175.836 aday başvurdu. Sınav, bugün saat 10.15'te başladı. ÖSYM kuralları gereği adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

ALES sınav süresi ve soru sayısı

Adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltildi. Bu soruları yanıtlamaları için 150 dakikalık süre tanındı.

Kimlik sorunları için nüfus müdürlükleri açık kaldı

Sınav günü, kimlik kartını kaybeden veya geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2025-ALES/1'in temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 23 Nisan'da sona erecek.

ALES 2025/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek. Bu sınavın sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak.