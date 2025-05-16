Heyecanla beklenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 bahar dönemi final sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF 2025 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı 2025...

AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınavlara girecek öğrenciler buradan sınav giriş belgelerini edinebiliyor.

AÖF 2025 bahar dönemi final sınavları ne zaman?

2025 AÖF bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınavları, iki oturum şeklinde sabah ve öğleden sonra yapılacak. Her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere 30 dakikalık süre verilecek.

Sınavda nelere dikkat edilmeli?

- Öğrencilerin sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport vb.) bulundurmaları zorunlu.

- Cep telefonu, akıllı saat, kulaklık gibi elektronik cihazların sınav salonuna getirilmesi ise yasak.

- Kopya çekmek, kurallara uygunsuz hareket etmek gibi davranışlar sınavın iptal edilmesine neden olabilir.