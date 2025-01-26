  1. Dünya Gazetesi
  2. Eğitim
  3. AÖF sınav sonuçları açıklandı
Takip Et

AÖF sınav sonuçları açıklandı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri sonuçları nereden ve nasıl sorgulayacak?

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Toplam üç oturumda düzenlenen dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı.

AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.

2025 AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ