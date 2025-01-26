AÖF sınav sonuçları açıklandı
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri sonuçları nereden ve nasıl sorgulayacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Toplam üç oturumda düzenlenen dönem sonu sınavlarının tamamlanmasının ardından merakla beklenen sınav sonuçları açıklandı.
AÖF sınav sonuçları nereden sorgulanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi (Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ''2024-2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.