AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? 2025 AÖL 2. dönem sınav yerleri sorgulama ekranı

Mart ayının gelmesiyle birlikte lise eğitimine açıktan devam eden öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem sınavlarını yakından takip ediyor. Öğrenciler sınavlarının ne zaman, saat kaçta yapılacağını merak ediyor.

Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 yılı 2. dönem sınavlarının giriş belgeleri nereden alınıyor? AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖL sınavları 2. dönem sınavları ne zaman?

MEB takvimine göre, AÖL 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek. Üç oturumda düzenlenen sınavda sorumlu olunan her dersten 11 soru yer alacak.

İlk oturum 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

İkinci oturum 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00'te

Üçüncü oturum ise 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da yapılacak.

Sınav giriş belgeleri nasıl alınacak?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı için tıklayınız