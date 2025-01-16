Ara tatil başlıyor: 20 milyon öğrenci karne alacak! Yeni uygulamalar ve eğitim takvimi açıklandı

Türkiye’de 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 9 Eylül 2024’te başlamıştı ve yarın itibarıyla sona erecek. İlkokul ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" verecek. Bu rapor, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içerecek ve öğrenme sürecindeki kazanımları dikkate alacak şekilde hazırlanacak.

Gelişim raporları, velilere çocuklarının ilerlemelerini anlamaları için rehberlik edecek. Ayrıca, raporlarda öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla ailelere somut öneriler de yer alacak.

"Şenlik" havasında dönem kapanışı

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıl dönem sonu etkinlik haftası uygulamasını başlatmıştı. Öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasını teşvik eden bu uygulama, bu yıl da sürdürüldü.

Etkinlik haftası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde güncellenerek öğrencilere akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek çok yönlü bir program sundu. Bu etkinlikler, e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü’ne "merkezi etkinlik" olarak işleniyor ve öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerine yansıtılıyor.

İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak

Yarıyıl tatili, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran’da tamamlanacak.