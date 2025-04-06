Ara tatil bitti: Okullarda ders zili yeniden çalıyor
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. Pazartesi günü yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.
Okullarda ikinci dönem, 7 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeniden sınıfları dolduracak, ders zili ülke genelinde yeniden çalacak.
Bu eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler yaz tatiline kavuşmadan önce son bir maratona daha girecekler.
Sınav maratonu başlıyor
Eğitim döneminin ardından, sınav heyecanı başlayacak:
15 Haziran’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapılacak.
21-22 Haziran’da ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gerçekleştirilecek.