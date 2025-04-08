ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulama ekranı ve 2025 Akademik Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 5-6 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavlarının ardından, öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. İki oturum şeklinde düzenlenen sınavlara katılan binlerce öğrenci, sonuçlara dair resmi açıklamayı bekliyor.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih henüz paylaşılmadı. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi sonuçların sınavdan sonraki iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Bu durumda sonuçların Nisan ayının üçüncü haftasında erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

ATA AÖF Sonuçları nasıl sorgulanır?

Sınav sonuçları, ATA AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sistem şifreleri ile giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecekler. Sonuçların açıklandığı gün, sistem yoğunluğu yaşanmaması için resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

SINAV SONUCU SORGULAMA

ATA AÖF 2024-2025 Akademik Takvimi

ATA AÖF öğrencileri için yılın geri kalanında uygulanacak sınav tarihleri şu şekilde:

• Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

• Bütünleme Sınavı: 5-6 Temmuz 2025

• Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 10 Ağustos 2025