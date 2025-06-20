Bakan Kacır: 'Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak için çalışmalara başladık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptırdığı okulun açılışına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Milli Teknoloji Atölyeleri hayata geçirilecek

Bu yıl sonuna kadar 50 Milli Teknoloji Atölyesinin hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Fatih Kacır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimine yönelik tüm bu çalışmalar sayesinde, Türkiye Yüzyılı hedefimize artık bir adım daha yakınız.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almalarını, ülkemizin istikbal ve istiklali açısından olmazsa olmaz olarak görüyoruz. İçinde bulunduğu zamanı, mekânı ve şartları tüm yönleriyle kavrayan, imkân ve kabiliyetlerini doğru şekilde kullanan, sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi, bizim temel önceliğimizdir."

Sanayi ve Teknoloji Kolejleri için çalışmalar başladı

Bakan Kacır ayrıca, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalara başladıklarını da kaydetti:

"Millî Eğitim Bakanlığı ile ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdik. OSB'lerde yer alan 85 meslek lisesi ve 24 meslek yüksekokulu, nitelikli teknik elemanlar yetiştiriyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirecek Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalarımıza başladık."