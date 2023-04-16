Bakan Özer: Mesleki eğitim üretim gelirleri 2 milyar liraya yükseldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki teknik eğitim hamleleriyle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerinin 2 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar liraya yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon lira pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar lira üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.