Bakan Selçuk'tan "ek gösterge" müjdesi

25 Ekim 2018

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun." dedi.

"Ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız"

Selçuk, "LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Liselere geçişin bir kademeler arası geçiş meselesi olmadığını, meselenin bir çocuğun hayatıdır, geleceği olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız." şeklinde konuştu.

"Okullarımız arasında fark çok fazla"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında." diye konuştu.

Selçuk, "İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"Amacımız sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak"

Bakan Selçuk, "(LGS) Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak... Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meselenin çocuğu ölçmek değil, sistemi ölçmek olduğunu ifade etti.

"Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette"

Öğretmenlik Meslek Kanunu konusuna değinen Selçuk, "Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli." sözleriyle devam etti.

Selçuk, "3600 ek göstergesiyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

"Ders saatinde değil ama ders çeşidinde azalma olur"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur." dedi.

"Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz"

Bakan Selçuk, "Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar." diye konuştu.

"5 yaşında ilkokula başlanmaz"

Selçuk, "5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin Bakan Selçuk, "Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok." açıklamasını yaptı.

Ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi

Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

"Öğrenci andı konusunda hukuki süreç yürüyor"

Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararı konusuna değinen Selçuk, "Hukuki süreç yürüyor. Burada oturup da bir şekilde ateş etmenin, 'Bu böyledir, bu böyle değildir' demenin benim hem tabiatım icabı hem de şu arada eğitimin menfaati icabı, bunun bir hukuki süreç olduğunu söylemekle iktifa ediyorum." ifadesini kullandı.

"Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturuyoruz"

Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturduklarını söyleyen Selçuk, "Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor." diye konuştu.

"Sözleşmeli öğretmenlerimiz tayin isteme hakkına sahip olacak"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "2016 yılında atanmış sözleşmeli öğretmenlerimiz, dördüncü yılını bitirdiğinde şu anki kadrolu öğretmenlerimiz gibi tayin isteme ya da başka haklara sahip olacak." dedi.

"Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz"

Selçuk, "Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Üniversite sınavı, üniversitede gerekli bilgileri yoklayan sınavdır. Bunun orta vadede oraya doğru evrilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA