Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne dönemi sona eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Sabancı Öğretmenevi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Eğitimde 2024 yılını değerlendiren Tekin, önümüzdeki yıl atılacak adımları da anlattı.

Görüşmeden öne çıkan başlıklar şöyle;

*İlkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız.

*Özel okul ücretlerini takip ediyoruz. Eğitim ücretlerine enflasyon oranında zam yapamadıkları zaman bunu başka alanlarda (kitap, yemek, kıyafet) telafi etme yoluna geçmişlerdi. Örneğin bizim bedava dağıttığımız kitap setinin benzeri için 50-60 bin TL ücret isteyen özel okullar vardı. Orada yeni bir düzenleme getiriyoruz. Bu ücretleri sisteme girmelerini istiyoruz ve ödeme süreçlerini de takip ediyoruz. Yönetmelik değişikliği muhtemelen yeni yılın başında girmiş olur.

*Velileri ve öğrenciyi rencide edecek, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Sosyal medya platformlarında çocuğun performansının yayınlanmasını istemem.

“Mezuniyet balolarını yasaklamadık”

*Ailelere maddi külfet getirecek işlere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız mevzuat değişiklikleri var. Biraz farklı lanse edildi. Mezuniyet balolarını da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Büyükşehirlerde belki problem olmuyor ama bazı illerde bir 5 yıldızlı otel var. Otelin sahibi başka tür ticari ilişkilere giriyor. Veliler de dünyanın parasını vermek zorunda kalıyorlar. ‘Mezuniyet programları okulların salonlarında yapılsın, ailelere külfet olmasın’ dedik.

*Mülakatla ilgili aldığımız tedbirleri kamuoyuyla paylaşıp mevzuatımızı da buna göre yaptık. 60 bin kişinin içerisinde bin küsur kişinin sıralaması değişti. Burada kasettiğim birinci olanın 20 bininci olması değil. 160’ıncı kişi, 180’inci olmuş. Biz kul hakkı, adalet, hukuk devleti ilkelerine göre sınav yaptık. Soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyorlar."

“Çocuklara zarar veriyorlar”

*Daha henüz lansmanını yapmadığımız yerli ve milli bir zeka testi uygulaması var. BİLSEM’deki sınavları artık o uygulamayla yapacağız. BİLSEM’e hazırladığını söyleyen dershanelerin hiçbir faydası olduğuna da inanmıyorum. Çocuklara zarar veriyorlar.