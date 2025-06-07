Bakan Yardımcısı Yelkenci: 'OECD, Maarif Modeli’ni örnek gösterdi'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'de ilk kez 200'den fazla delegenin katılımıyla 8-9 Mayıs'ta düzenlenen 59'uncu PISA Yönetim Kurulu Toplantısı ve PISA 2025 araştırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile eğitim alanındaki izleme araştırmaları ve yeni yapılanmalarla ilgili karşılıklı ilişkilerin, Türkiye'nin başarısını artırdığı matematik ve fen okuryazarlığı sıralamalarıyla ivme kazandığını aktaran Yelkenci, son dönemde eğitimde yapılan yapısal reformlarla OECD'nin Türkiye'yi yakından izlemeye başladığını söyledi.

"OECD'nin dikkatini çekti"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayata geçirilen yeni müfredatın OECD'nin dikkatini çektiğini vurgulayan Yelkenci, bu kapsamda OECD'nin, 59'uncu PISA Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Türkiye'de yapmak istediğini, mayıs ayında düzenlenen toplantıya 61 ülkeden 137 delegenin bizzat, 42 ülkeden 78 delegenin ise çevrim içi katıldığını anımsattı.

Türkiye'nin ve OECD'nin yaptığı çalışmalar arasında paralellik gösteren konular olduğuna işaret eden Yelkenci, "Bunlardan en önemlisi eğitim programları. Eğitim programlarında da temel bakış açısı itibarıyla beceriler ve değerlerin merkeze alınmaya çalışıldığını, OECD'nin böyle bir vizyon gösterdiğini görüyoruz. OECD bunu 'Öğrenme Pusulası 2030' şeklinde isimlendiriyor. Yani 2030'u hedef göstererek üye ülkelere beceri ve değer temelli programlar yapılmasını öneriyor." diye konuştu.

"Model, beceri temelli yaklaşıma uyuyor"

Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "beceri örgüsü" temelli bir program olduğuna, alan, kavramsal, sosyal ve duygusal öğrenme ile okuryazarlık gibi becerileri örgü içinde öğretme yaşantılarına yansıtarak ilerlediğine dikkati çekti.

PISA ve TIMSS gibi izleme araştırmalarında öğrencilerin fen, matematik ve genel okuryazarlık becerilerinin temel seviyeden ileriye seviyeye kadar 6 seviyede ölçüldüğüne işaret eden Yelkenci, bu kapsamda modelin beceri temelli yaklaşıma uyduğunu ifade etti.

Bu konuda araştırmalar da yaptıklarını aktaran Yelkenci, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla ulaşılan sonuç itibarıyla bakıldığında Talim ve Terbiye Kurulumuzun yaptığı bu çalışmada şunu gördük. Yüksek oranda bu seviyeleri ve becerileri kazandırdığımız bir programdan bahsediyoruz ve OECD de bunun farkında. Özellikle OECD adına Yuri Belfali, OECD'nin '2030 pusulasını' sundu ve orada yüksek oranda örtüştüğünü hatta bizim programımızın daha ileride durum hedefleri gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu ne kadar doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından çok önemliydi diye düşünüyorum."

Türkiye'yi PISA 2025'te 203 okul temsil etti

PISA 2025 araştırmasının Türkiye'de 14 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında 203 okulda uygulandığını aktaran Yelkenci, araştırmanın kriterleri doğrultusunda örneklemlerin seçilerek uygulamanın yapıldığını, 2026'da sonuçların açıklanacağını ifade etti.

Araştırmanın uygulanmasından önce 203 okuldaki 609 öğretmene eğitim verdiklerinin altını çizen Yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PISA araştırmalarına öğrenciler aslında gönüllü katılıyor. Yani burada bir zorunluluk yok. Öğrencilerin karnesine veya üniversiteye geçişine yansıyan, LGS ile ortaöğretime geçişine yansıyan herhangi bir şey yok.

Dolayısıyla bu aslında vatana hizmet. Öğrencilerimiz hiçbir menfaat elde etmemesine rağmen sınavlara katılıyorlar. Öğretmenlerimize öğrencilerin psikolojileri, onların motivasyonları ve diğer noktalarda desteklenmeleri için gerekli eğitimi veriyoruz. Öğretmenler de ona göre bu süreçleri yürütüyorlar."