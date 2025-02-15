Barstow School Başkanı Shane Foster: Dünyayı anlamak için deneyimlemek gerekli

Günay DEMİRBAĞ

Yaklaşık 140 yıl önce ABD’de kurulan Barstow School, Türkiye’de İleri Nesil Okulları (İNO) ile bir iş birlikteliği yaptı. Öğrencilere dünya çapında eğitim akreditasyonu kazandıran İNO Barstow School, coğrafi sınırları kaldırarak çift diplomayla mezun olma fırsatı sunuyor. Bu konudaki ayrıntıları The Barstow School Başkanı Shane Foster’a yönelttik.

Amerika’nın en eski okullarından biri olan Barstow School'un temelini oluşturan Mary Louis ve Barstow, yaşadıkları dönemin aksine kadın girişimciliğinin adeta sembolü olan iki kadın. Okulun oluşum aşamalarını sizden dinleyebilir miyiz?

1884 yılında kurulan The Barstow Okulu, Amerika'nın en eski bağımsız okullarından biridir. İlk başta sadece kız öğrencileri kabul ediyordu. Okulu, Kansas City'de açmaya karar veren New York'tan gelen iki kadın kurucumuz, genç kızların eğitilmesi gerektiğini düşünüyordu.

O dönemde, kadınların toplumdaki tek rolü evlenip çocuk sahibi olmaktı. Mary Louise ve Barstow, yani okulun adını aldığı diğer kurucu, kadınların Amerika'nın inşasında önemli bir rol oynaması gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden sadece evlenip çocuk sahibi olmaktan öte, toplumlarına katkı sağlayacak şekilde eğitilmelerinin önemli olduğuna karar verdiler. Böyle bir vizyon sonucunda okul açıldı ve 1970 yılına kadar yalnızca kız öğrenciler kabul edildi. Şu anki öğrenci dağılımı ise yaklaşık yüzde 50 erkek ve yüzde 50 kız öğrenciden oluşuyor. The Barstow’dan mezun olan öğrenciler, Amerika'daki veya dünya genelindeki üniversitelere kabul ediliyor.

İngiltere, İskoçya, Avustralya, Çin, Almanya, Çin, Batı Afrika’daki Gana, şimdi ise Türkiye’de İleri Nesil Okulları’ndaki kampüsleri iş birliği yapma sebebiniz nedir?

Çünkü dünyanın anlaşılabilmesi için, onu deneyimlemek gerektiğine inanıyoruz. Bir çocuğa İstanbul’u kitaplardan anlatmak bir şey, ancak İstanbul’u, Şanghay’ı veya Sidney’i bizzat görmek çok daha öğreticidir. Kültürü yaşamak, o kültürün ne olduğunu gerçekten anlamaya başlamak demektir.

Yeni bir ülkeye seyahat edip okulları incelediğimde genellikle yaklaşık 12 ay geçiririm. Gidip gelirim, okullara davet alırım, okulları ziyaret ederim, ortaklarla konuşurum ve sonra, partnerin bizim okul felsefemizle, yani öğrencileri ilk sıraya koyan felsefemizle aynı görüşte olup olmadığını görürüm. İNO The Barstow School Kurucusu İsmet Ersoy, İNO The Barstow Okul Müdürü Ayşegül Sezer ve ekibin kalanıyla görüştüğümüzde, öğrencilerin birinci öncelik olduğunun net bir şekilde fark ettim. Yani, bizim yaptığımız "due diligence" (detaylı inceleme) sonrasında, bu iş birliğinin bizim için ne kadar uygun olacağını fark ettik.

Eğitim tarzınızı okul ile birleştirirken adaptasyon mu, yoksa bir tür iş birliği mi olarak ilerlediniz?

Bu bir iş birliği. Biz bir Türk uluslararası okuluyuz, Amerikan tarafı uluslararası kısmı oluşturuyor. Bazı dersler Türkçe, bazıları İngilizce olarak veriliyor. Öğrenciler, bir Türk diploması ve bir Amerikan diploması ile mezun oluyor. Amerikan diploması, öğrencilerin dünya genelindeki üniversitelere gitmelerini sağlıyor.

Öğrencilerin yetenekleri keşfedilmeli

Türkiye'deki sisteme uyarlamada zorluklar yaşadınız mı?

Hayır çünkü Türkiye’ye gelir gelmez, “sizinle nasıl çalışabiliriz, sizin yaptığınız en iyi uygulamalar neler, bizim sistemimizle nasıl birleştirebiliriz” sorularına odaklandık. Türkiye’deki her okulda olduğu gibi burada da yerel kültür ve geleneklere saygı göstermek önemli.

Akreditasyon eğitimi nasıl olacak?

Anaokulundan liseyi bitirene kadar, 6 farklı akreditasyonla desteklenen global bir eğitim alacaklar. Bu sayede hem akredite bir Türk diploması hem de akredite bir ABD diplomasına sahip olacaklar. Bu diplomalar, öğrencilerimizin dünyanın her yerindeki üniversitelere doğrudan başvuru yapmalarını ve eğitim hayatlarını uluslararası düzeyde sürdürmelerini sağlayacak. Eğitim anlayışımızda, öğrencilerin yalnızca akademik başarısına odaklanmak yerine, “Mind, Body, Character” (Zihin, Beden, Karakter) bütünlüğünü esas alıyoruz. Her öğrencinin kendine özgü yeteneklerini keşfetmesini sağlamak için sanat, spor, yabancı dil ve bilim alanlarında kapsamlı imkanlar sunuyoruz.