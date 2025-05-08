Bezmiâlemde yeni dönem: Rektör Akçakaya göreve başladı

Yaklaşık on yıldır rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Rumeysa Kazancıoğlu’nun görevden ayrılmasından sonra Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne uzun yıllardır kurumda önemli görevler üstlenen Prof. Dr. Adem Akçakaya getirildi.

Önceki rektör Kazancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hem üniversitede hem YÖK üyeliğinde akademik çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Prof. Dr. Adem Akçakaya'nın paylaşımı

Prof. Dr. Adem Akçakaya da sosyal medyadan, “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne başlamış bulunmaktayım. Bu köklü ve saygın kurumda, akademik ve idari tüm çalışanlarımızla birlikte üniversitemizi bilim, eğitim ve hizmet alanlarında daha ileriye taşımak için özveriyle çalışacağız. Bu önemli görevde bana duyulan güven için teşekkür eder, Bezmiâlem ailesine ve tüm paydaşlarımıza en içten saygılarımı sunarım.” şeklinde paylaşımda bulunarak yeni görevini duyurmuş oldu.

Prof. Dr. Adem Akçakaya kimdir?

Prof. Dr. Adem Akçakaya, 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP eğitimi aldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisans, Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans, Erasmus Üniversitesinde Laparoskopik Canlı Böbrek Nakli Kursu, Yale Üniversitesi Transplantasyon Merkezinde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Mayo Klinikte Endosonografi eğitimlerini tamamladı.

2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan, 2007 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2013 yılında Profesör oldu.

2003-2005 yılları arası Vakıf Gureba E.A.H. Başhekim Yardımcılığı, 2005-2008 yılları arası Eğitim’ den Sorumlu İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2008 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Klinik Şefi oldu. 2009-2010 yılları arası Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1. Genel Cerrahi Klinik Şefliği görevinide yürüttü.

Ekim 2008- Ağustos 2012 tarihleri arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi başhekimliği, 2013-2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Koordinatörlüğü görevlerini yaptı.

2012-2017 yıllarında aynı zamanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği yaptı. Bezmialem Vakıf Üniversitesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi, Palyatif Bakım Ünitesi ve Böbrek Nakli Merkezlerini kurdu.

Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde Genel Cerrahi A.D. Başkanlığı, İlk Yardım Eğitim Merkezi, Transplantasyon ve Palyatif Bakım Merkezi Müdürlüklerini yapmaktadır. Bezmialem Aktüel ve Bezmialem Science dergilerini kurdu ve editörlüğünü yaptı.

Bezmialem Science Dergisinin Uluslararası İndekslere girmesini sağladı ve halen bu derginin Baş Editörlüğünü yapmaktadır. 2019 yılında Türkiye’nin en kapsamlı Palyatif Bakım kitabı olan 115 yazarlı 111 konu içeren “Palyatif Bakım ve Tıp” kitabını yazdı.