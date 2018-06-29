Bilgi Koleji, akademik gelişimi ‘a+5b’ modeliyle destekleyecek

29 Haziran 2018

Aylin RANA AYDIN

Bilişim Eğitim Grubu, Bilgi Koleji ile kendine özgü olan ‘a+5b’ eğitim modelini öğrencilerle buluşturacak. Kolej, disiplinlerarası ve uygulamaya yönelik yaklaşımıyla öne çıkan ‘a+5b' eğitim modeliyle öğrencileri akademik gelişimin yanı sıra beş beceri olan İngilizce, bilişim, sanat, spor ve kişisel gelişim ile destekleyecek.

‘Bilgiye sevgi katıyoruz’ mottosuyla yola çıkan Bilgi Koleji, 10 milyon TL yatırımla hayata geçirildi. Kolej, İstanbul’un ardından Ankara, İzmir ve Bursa'ya da açılacak. Kolej, 2018-2019 eğitim- öğretim yılında İstanbul Ataşehir’deki kampüsünde faaliyete geçecek.

Bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla 1999 yılında kurulan Bilişim Eğitim Grubu, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’da toplam 13 şubesi ile hizmet veriyor. Temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerine kurduklarını belirten Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik, “Grubumuz yıllar içinde verdiği eğitimlerle Türkiye’de yeni teknolojilere uyumlu bir eğitim sistemi oluşturdu.

Sahip olduğu değerleri en güncel teknolojileri öğretmek ve istihdama yönelik kaliteli iş gücüne katkıda bulunmak için kullanan grubumuz, misyonu ve vizyonu ile örtüşen eğitim içeriklerine yatırım yaparak sektörde önemli bir ilerleme kaydetti” ifadelerini kullandı. Çevik, şu bilgileri verdi: “a+5b modelinde bilginin oyunlaştırılarak pratiğe dönüştürülmesinin yanı sıra akademik gelişimin her öğrencide zirveye ulaşmasını sağlamaya yönelik metotlarla eğitim verilecek. Model ile çocuklar akademik başarıyla birlikte, İngilizceyi akıcı konuşup, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilecek.”

Çevik, kampüs sayısını 2023 yılı sonuna kadar 23’e, öğrenci sayısını ise 10 bine çıkarmayı hedefl ediklerini bildirdi.

Kütüphane-kafe konsepti yaptı

Çevik, “Bilgisayar laboratuvarları, kodlama-robotik atölyeleri ve kütüphanenin kapısı yok. Öğrenciler istedikleri gibi kullanabilir. Bunun dışında okulumuzda kantin yerine Bilgim Cafe adında kütüphane-kafe konseptini birleştirdiğimiz açık kapalı alanımız bulunuyor" dedi.

Ar-Ge kurulları oluşturulacak

Ahmet Çevik, kolejde bilişim, İngilizce, kişisel gelişim, sanat, spor, öğrenci yönetimi okulu sevdirme gibi alanlarla eğitim ve teknolojilerine dair çözüm üretilip geliştirilmesi için Ar-Ge kurulları oluşturacaklarını açıkladı.

- Bilişim Kurulu: Yazılım ve donanımsal çalışmalar yapılacak, uygulama ve programlar kullanılıp, ihtiyaç veya buluşa dayalı ürünler geliştirilecek.

- İngilizce Kurulu: İngilizcenin yaygın olarak anlaşılması ve konuşulması için çalışacak.

- Kişisel Gelişim Kurulu: Bireyin kendini keşfederek hayatında ve toplumda kendisini konumlandırmasıyla ilgili çalışacak.

- Sanat Kurulu: Yeteneklerin keşfi açısından ilgili alanlarda yapılan çalışmaları geliştirecek.

- Spor Kurulu: Kişisel ve takım oyunlarında vücudun gelişmesi, düşünce ve zekanın aktif kullanılması, sportif olarak yeteneklerin keşfedilmesi için çalışacak.

- Okulu Sevdirme ve Oyunlaştırma Kurulu: Çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle zamanın daha değerli ve eğlenceli kullanılması için çalışacak.

- Öğrenci Yönetim Kurulu: Öğrencilerin okul yönetiminde yer almalarını sağlayacak.

Bilgi Koleji Yönetim Üst Kurulu’nda yer alan isimler:

✔ Prof. Dr. Mustafa Özcan,

✔ Rehberlik ve Eğitim Koordinatörü Nur Kulaksızoğlu,

✔ Sanatçı Ege,

✔ Yazar ve Oyunlaştırma Uzmanı Ercan Altuğ Yılmaz,

✔ Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu,

✔ Gazeteci-Yazar Kubilay Çelik gibi isimler yer alıyor.