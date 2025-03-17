Boğaziçi Üniversitesi QS'in dünya sıralamasında 8 alanda ilk 300'e girdi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşunun yaptığı sıralamada bu yıl temel konu alanlarında önemli yükseliş elde edildi.

Boğaziçi Üniversitesi, sosyal bilimler ve yönetim alanında 28 sıra birden yükselerek, 225. sıraya yerleşti.

Bu alanda 2023'te 310, 2024'te ise 253. sırada yer alan üniversite, böylece son üç yılda 85 sıra yükseldi.

Mühendislik ve teknoloji alanında ise 16 sıra birden çıkan üniversite 257. oldu, son 3 yılda bu alanda da 36 sıra yükseldi.

Boğaziçi Üniversitesi alan bazlı sıralamalarda toplam 8 alanda ilk 300'de yer alıp, önemli bir başarıya imza attı.

Turizm işletmeciliği, dil bilim, tarih, inşaat mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, işletme ve eğitim ilk 300'deki alanlar oldu. Özellikle turizm işletmeciliği alanında elde edilen ilk 100 başarısı dikkati çekti.

Boğaziçi Üniversitesinin akademik ve işveren itibarı göstergelerinde de yüksek puanlar elde etti.

Güçlü itibar kazanmaya devam ediyor

Sonuçlar, üniversitenin her yıl artan akademik başarılarının yanı sıra akademik çevrelerde ve iş dünyasında güçlü itibar kazanmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Araştırma performansı ve uluslararası işbirlikleri konusunda da öne çıkan üniversite, "H-İndeksi" ve "Uluslararası Araştırma Ağı (IRN)" göstergelerindeki yüksek puanlarla küresel araştırma ağındaki etkin rolünü bir kez daha kanıtladı.

Özellikle mühendislik ve teknoloji alanında IRN puanı 51,6 olarak ölçüldü. Böylece bu alanda uluslararası işbirliklerinin gücü de ortaya kondu.