Bursa Uludağ Üniversitesi'nden öğrenciye burs desteği

22 Ekim 2018

BURSA - Uludağ Üniversitesi’nin üç yıl önce başlattığı ‘başarılı öğrencilere burs kampanyası’ devam ediyor. Eğitim için Bursa Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden başarılı öğrenciler, aylık 450 ile 600 TL arasında değişen burslara kavuşuyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2018-2019 Eğitim öğretim döneminde burs kampanyası için kentin önde gelen firmalarıyla anlaşmalar yapmayı sürdürüyor. Kampanyaya son destek EMKO Elektronik AŞ’den geldi. Firma ile imzalanan protokol sayesinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Elektronik Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü tercih eden ve yerleşen en yüksek puanlı 5 öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek.

Ar-Ge merkezleriyle işbirliği protokolleri

Rektörlük katında düzenlenen imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Ar-Ge merkezi sayısında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alan Bursa’daki 20 firmayla işbirliği protokolü imzaladıklarını vurguladı. Ulcay, BUÜ’nün en fazla firmayla anlaşma imzalayan üniversitelerden biri olduğuna işaret etti.

Üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli göstergesi

EMKO Elektronik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ispalar da; “Rektör hocamın başlattığı bu burs programını gönülden destekliyoruz. Özellikle Elektrik-Elektronik bölümünü ayrıca destekliyoruz. Bugün üniversiteyle 2244 Doktora programının da protokolünü de imzaladık. 1004 programında ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bursa’daki teknoloji katılım çalışmalarının yanı sıra, sanayi-üniversite işbirliği için çok önemli adımlar atıldığına kendimiz de bizzat şahit oluyoruz. Biz gönülden destekliyoruz ve hareketlerimizle de bunu göstermeye çalışıyoruz” dedi.