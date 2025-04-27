BURSLULUK SINAVI 2025: İOKBS kaçta bitecek? Bursluluk sınavı kaç soru, kaç dakika?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapılan İOKBS'ye bugün 84 bin 626 öğrenci giriyor. Hem öğrenciler hem de veliler bir hayli heyecanlı... Sınavın saatleri, soruların sayısı ve kaç dakika olduğu merak ediliyor.

BURSLULUK SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının kılavuzuna göte İOKBS sınavı saat 10.00'da başladı. Bursluluk sınavının bitiş saati ise 11.40.

İOKBS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İOKBS'de öğrencilere 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.