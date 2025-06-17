Cevdet Yılmaz: Geleceğin sektörleri yetkinlik gerektiriyor
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, kuruluşunun 17’nci yılındı 2025 yılı mezunlarını verdi. Bu kapsamda bin 657 öğrenci mezun oldu.
Hamide HANGÜL
Mezuniyet törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü katıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Geleceğin meslekleri artık yalnızca teorik bilgi değil, dijital beceriler, yeşil dönüşüm ve uygulamalı yetkinlikler gerektirmektedir. Bu nedenle meslek yüksek okullarımızın yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını görerek şimdiden çocuklarımızı geleceğe hazırlamaları çok çok kıymetli” dedi.
AK Parti döneminde, 76 olan üniversite sayısının 208’e çıktığını belirten Yılmaz, yurtlara da büyük yatırımlar yaptıklarını, 2002’de sadece 182 bin yatak kapasitesinin olduğunu, bugün ise 862 yurdun ve 1 milyona yakın yatak kapasitesinin bulunduğunu aktardı.
Törende konuşan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, eğitime verdikleri önemi vurguladı. Kalyoncu, “Her daim insanı odağımıza alarak, ‘Güçlü Türkiye’ hayaliyle ülkemize hizmet etme gayretinde olduk. Rahmetli Ağabeyim Hasan Kalyoncu insana ve bir milletin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğuna inanıyordu. Bu vizyonla; tam 45 yıl önce Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurduk.
Bugüne kadar 30 bin öğrencimize eğitim bursu verdik; öğrenci yurdu, kreş ve anaokulu açtık. Vakfımızın ilk projesi 1998 yılında kurduğumuz Erdem Koleji oldu. Vakfımızın ikinci projesi, hizmetlerini taçlandıracak bir üniversite kurmaktı. Böylece 2008 yılında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ni kurduk. Ne mutlu ki şu ana kadar ülkesine hizmet etmeye sevdalı 20 bine yakın mezun verdik. 17 yıla büyük başarılar sığdırdık. Öğrenci memnuniyeti, doluluk oranı, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10’a giren bir üniversitemiz var” diye konuştu.
Mezun olan bin 657 öğrenci kep attı
Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2024 – 2025 öğretim yılını dereceyle tamamlayan üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı belgeleri ve ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından takdim edildi. Tören sonunda mezun olan bin 657 öğrenci kep attı.