Cevdet Yılmaz: Geleceğin sektörleri yetkinlik gerektiriyor

Hamide HANGÜL

Mezuniyet törenine, Cum­hurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniver­sitesi’nin kurucu vakfı olan Gazi­antep Eğitim ve Hizmet Vakfı Baş­kanı Cemal Kalyoncu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım­cısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Bü­yükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve il protokolü katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaş­kanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Geleceğin meslekleri artık yal­nızca teorik bilgi değil, dijital be­ceriler, yeşil dönüşüm ve uygu­lamalı yetkinlikler gerektirmek­tedir. Bu nedenle meslek yüksek okullarımızın yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını gö­rerek şimdiden çocuklarımızı ge­leceğe hazırlamaları çok çok kıy­metli” dedi.

AK Parti döneminde, 76 olan üniversite sayısının 208’e çıktığını belirten Yılmaz, yurtlara da büyük yatırımlar yaptıklarını, 2002’de sadece 182 bin yatak kapasitesinin olduğunu, bugün ise 862 yurdun ve 1 milyona yakın yatak kapasitesi­nin bulunduğunu aktardı.

Törende konuşan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başka­nı Cemal Kalyoncu, eğitime ver­dikleri önemi vurguladı. Kalyon­cu, “Her daim insanı odağımıza alarak, ‘Güçlü Türkiye’ hayaliyle ülkemize hizmet etme gayretin­de olduk. Rahmetli Ağabeyim Ha­san Kalyoncu insana ve bir mille­tin geleceğine yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğuna inanı­yordu. Bu vizyonla; tam 45 yıl ön­ce Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurduk.

Bugüne kadar 30 bin öğrencimize eğitim bursu ver­dik; öğrenci yurdu, kreş ve anao­kulu açtık. Vakfımızın ilk projesi 1998 yılında kurduğumuz Erdem Koleji oldu. Vakfımızın ikinci pro­jesi, hizmetlerini taçlandıracak bir üniversite kurmaktı. Böylece 2008 yılında Güneydoğu ve Doğu Ana­dolu Bölgesi’nin ilk vakıf üniversi­tesi olan Hasan Kalyoncu Üniver­sitesi’ni kurduk. Ne mutlu ki şu ana kadar ülkesine hizmet etmeye sev­dalı 20 bine yakın mezun verdik. 17 yıla büyük başarılar sığdırdık. Öğ­renci memnuniyeti, doluluk ora­nı, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10’a giren bir üni­versitemiz var” diye konuştu.

Mezun olan bin 657 öğrenci kep attı

Konuşmaların ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin 2024 – 2025 öğretim yılını dereceyle ta­mamlayan üniversite birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne başarı bel­geleri ve ödülleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gazi­antep Eğitim ve Hizmet Vakfı Baş­kanı Cemal Kalyoncu tarafından takdim edildi. Tören sonunda me­zun olan bin 657 öğrenci kep attı.