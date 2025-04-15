Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 bin yeni öğretmen ataması müjdesi! Atama takvimi yakında açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önümüzdeki günlerde detaylı bir bilgilendirme yapacağını ve öğretmen atama takviminin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

"Millî Eğitim Bakanlığımız atama takvimi ve diğer detaylarla ilgili kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemde yapacak," diyen Erdoğan, öğretmenlerin fedakarlıklarını ve özverili çalışmalarını da özel olarak vurguladı.

Aday öğretmenler heyecanla takvimi bekliyor

2025 yılı için yapılacak olan bu öğretmen ataması, binlerce öğretmen adayı için büyük bir fırsat olacak. Eğitim camiasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, özellikle KPSS puanı ile atama bekleyen öğretmen adayları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Millî Eğitim Akademisi nedir?

Bu kapsamda atama yapılacak 10 bin öğretmenin, Millî Eğitim Akademisi aracılığıyla eğitime kazandırılması hedefleniyor. Akademi, öğretmen adaylarının mesleki ve pedagojik gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan yeni bir yapılanma olarak öne çıkıyor.