Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı’nda bağış bekliyor

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayırseverleri bağış yapmaya davet ediyor.

Öğrencilerin tüm ihtiyaçları için kullanılıyor

İstanbul Maslak’taki okulunda, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz 1.000’i aşkın başarılı öğrenciye tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bağışlardan elde ettiği geliri öğrencilerin başta eğitim olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıyor.

Öğrencilerinin et ihtiyacını ise yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla karşılayan Darüşşafaka Cemiyeti, Kurban Bayramı'nda vekâleten kesimli kurban bağışı kabul edemiyor.

Bağış yapmak isteyen hayırseverler, buradan yapabilir ya da Darüşşafaka Cemiyetinin tüm bankalardaki bağış hesaplarına havale veya EFT yoluyla katkıda bulunabilir. Hayırseverler, Darüşşafaka'nın Kurban Bayramı’na özel hazırladığı bağış sertifikalarını ve ürünleri de tercih ederek, Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek olabiliyor.