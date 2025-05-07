Darüşşafaka Giriş Sınavı başvurusu son gün ne zaman? Darüşşafaka Giriş Sınavı hangi tarihte?

Darüşşafaka, eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla 2025 Giriş Sınavı’nı 25 Mayıs’ta düzenliyor. Sınav, 42 ilde gerçekleşecek ve başvurular 20 Mayıs’a kadar yapılabilecek. Uygun şartları taşıyan öğrenciler, sınavla kolej düzeyinde ücretsiz eğitim alma şansı yakalayacak. Başvuru yapmak isteyenlerin sıkça yönelttiği soru "Darüşşafaka Giriş Sınavı başvurusu son gün ne zaman?" şeklinde...

İşte Darüşşafaka Giriş Sınavı hakkında bilinmesi gerekenler...

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı Giriş Sınavı için geri sayım başladı. 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 42 ilinde düzenlenecek sınava ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra 5. sınıftan başlayarak tam burslu, kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

1863 yılında maddi durumu okumaya elverişsiz çocukların eğitimine destek olmak amacıyla, beş Osmanlı aydını tarafından kurulan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan, Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla başarılı öğrencilerin hayatlarını değiştirmeye devam ediyor.

Babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2025 yılı Giriş Sınavı, 25 Mayıs Pazar günü, saat 11.00'de, Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim alma imkânı kazanacak.

42 ilde gerçekleştirilecek Darüşşafaka Giriş Sınavı’na her ilden öğrenci katılım sağlayabilecek…

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden başvuru yapabilecekleri gibi bizzat okula giderek de başvurularını gerçekleştirebilirler.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Sınava son başvuru tarihi: 20 Mayıs 2025

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

T.C. vatandaşı olması

Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması



Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Vefat eden ebeveynin bilgileri de dâhil olmak üzere hayattaki ebeveyne ait, e-devletten temin edilebilir.)

Öğrenci belgesi (Okumakta olduğu okul müdürlüğünden ya da e-devletten temin edilebilir.)

Öğrencinin dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

Başvuru formu (doldurulmuş)

İkametgâh belgesi (E-devletten temin edilebilir.)

Darüşşafaka hakkında

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti; babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak onların yaşamlarını değiştiriyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla 1863 yılından bu yana çalışan Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında çağdaş koşullarda okumasını ve yükseköğrenimleri esnasında burs almasını sağladı. Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağı ilkesiyle hareket eden ve “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, öz güven sahibi ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmesini sağlıyor.

Bugün Türkiye’nin her coğrafyasından sınavla belirlenen 1000’i aşkın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında tam burslu, yatılı okuyor. Yabancı dil ağırlıklı nitelikli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgedeki babası ve/veya annesi hayatta olmayan öğrenciler için ek kontenjan oluşturan ve deprem bölgesinden toplam 200 öğrenciye Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı tanıyan Cemiyet, ayrıca bölgedeki öğrencilere de uzaktan eğitim ve burs desteği sağladı.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından Özel Danışmanlık Statüsü’ne layık görülen Darüşşafaka Cemiyeti, yine Birleşmiş Milletler’in en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan UN Global Compact üyesidir. 2013 yılında kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptırarak yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti; 2021’de notunu 9,74’e, 2022’de 9,77’ye, 2023’te 9,80’e ve 2024’te 9,89’a yükseltmiştir.