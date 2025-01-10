Darüşşafaka Giriş Sınavı tarihi açıklandı

Tam bursla nitelikli eğitim fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın yeni yıl başvuruları açıldı. 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek giriş sınavına, T.C. vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı, 2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş tüm ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

Sınavın düzenlendiği şehirler...

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı için gerekli belgeler

Öğrenciler, Darüşşafaka Giriş Sınavı için başvurularını 20 Mayıs'a kadar bizzat okula giderek ya da https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden yapabilirler.

Sınava girmek için gerekli şartları taşıyan öğrencilerin 6 belgeye sahip olması gerekiyor. Bu belgeler: Vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, öğrencinin dört 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı, doldurulmuş başvuru formu ve ikametgâh belgesi.