Deprem bölgesi dışındaki şehirlerde okullar ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açtı. Can kaybı sayısı her geçen saat artarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen, mucize haberleri de geliyor.

Depremin hemen ardından Türkiye genelinde okullar tatil edilmişti.

Depremden etkilenen iller dışındaki şehirlerde tatil kararı 20 Şubat tarihine kadar uzatılmıştı. 20 Şubat'ta depremin vurduğu 10 şehir dışında kalan 71 ilde eğitim öğretim yeniden başlayacak.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılış tarihi konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Özer, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu açıklamayla; Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa Adıyaman, Malatya 'da ara tatil süreci uzatılmış oldu.

Özer şunları söyledi:

"71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak. 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 10 ilde ikili eğitime geçilecek."