Doğa Koleji, "Geleceğin Doğası" kampanyasını tanıttı

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğin Doğası" iletişim kampanyası tanıtımına, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, United Gode Ajans Başkanı Kaan Uskanlı, Doğa yöneticileri ve mezun öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Can, dünyanın, teknolojinin ve yaşamların değiştiğini belirtti.

Can, kurulduğu günden beri Doğa Koleji'nin durmaksızın geliştiğini aktararak, "Bugün, eğitimin Türkiye'deki lideri olmamızın iki sebebi var. Dünyadaki değişime ve teknolojiye hızlıca ayak uydurabilmemiz, gelecek vizyonumuzu bugünden çalışmalarımıza yansıtabilmemizdir. Bu başarıyı öğrencilerimizi her zaman merkezine koyduğumuz yenilikçi eğitim anlayışımızla elde ettik ve gelecekte de kendimizi sürekli geliştirerek eğitimin lideri olmaya devam edeceğiz. Geleceğin Doğa'sını bu vizyonla bugünden hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Doğa harikaları her alanda başarıdan başarıya koşuyor"

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de Doğa Koleji'nin 2002'den bu yana Türkiye'de eğitime yön veren kurum olmayı başardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğa Koleji, 21 yılda Türk eğitimine sayısız başarı, ödül ve fark dersleri kazandırdı. Doğa Koleji bugün yaparak yaşayarak ve yaşam boyu öğrenme ile öğrencilerine okul öncesinden üniversiteye kadar hayatlarında başarıyı yakalayacakları donanımı sunuyor. Geleceğin Doğa'sı çünkü, öğrencilerimize yarını inşa edebilmeleri için gereken bilgiyi donanımı bugünden teknolojik alt ve üstyapıyı motivasyonu bugünden sağlıyoruz. Geleceğin Doğa'sı çünkü, yarının mimarları, mühendisleri, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, sanatçıları, sporcuları, yarın dünyayı değiştirecek nesil Doğa Koleji'nde yetişiyor."

Alpözü, Doğa Koleji öğrencilerinin akademik başarıların yanında kodlamadan satranca, yüzmeden hentbola tüm spor branşlarında da başarıdan başarıya koştuğunu ifade etti.

Doğa Koleji öğrencilerinin 21 yıldır akademik sınavlarda yüzlerce birincilik ve binlerce derece elde ederek Türkiye'nin önemli lise ve üniversitelerine yerleştiğini vurgulayan Alpözü, "IB programı ile 800'ü aşkın öğrenci ise dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul aldı. Bilim ve teknoloji alanında bu zamana kadar toplamda 4 bin 976 proje üreten öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalarda projeleriyle dereceler elde ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"t-MBA Eğitim Modeli ile geleceğe hazırdım"

Lansmanda konuşan Doğa Koleji mezunu Özge Karaçay, Doğa Koleji'ne özgü t-MBA Eğitim modeli ile girişimcilik, liderlik, organizasyon, finans ve ekip çalışmasında edindikleri deneyimlerin büyük kazanım olduğunu, iş dünyasında büyük avantajlar sağladığını anlattı. Karaçay, Geleceğin Doğa'sının kendilerini bugünden geleceğe hazırladığını ifade etti.

Doğa Koleji IB Diploma Programı mezunu ve Hollanda Delft Üniversitesi'nden Computer Engineering mezunu Ahmet Hakan Dönmez de IB programı ile analitik düşünme becerisini ve eleştirel bakış açısını geliştirerek, Geleceğin Doğa'sında bugününe hazırlandığını aktardı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde okuyan, mezun olduğu Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü VEX takımına mentörlük yapan ve aynı zamanda VEX şampiyonu olan Burak Emre Mutlu da Doğa Koleji'nde aldığı teknoloji, yazılım ve donanım eğitimiyle geleceğe liseden hazır olduğunu kaydetti.