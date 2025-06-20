Eğitim yılı sona erdi: Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnesini alacak

2024-2025 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline başlayacak.

Eğitim öğretim yılının son haftası, öğrenciler için sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle zenginleştirildi. Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar ise hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanıyor.

Yeni müfredat ilk kez uygulandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat bu yıl ilk kez kademeli olarak uygulandı. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda hayata geçirilen yeni sistemle birlikte eğitimde içerik odaklı dönüşüm süreci başladı.

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi de yılın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Ortaokul düzeyinde başlatılan zanaat atölyelerinin ardından, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri bünyesinde meslek ortaokulları açıldı.

Sözleşmeli öğretmen alımı ve sözlü sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar 23 Haziran’da başlayacak. Sınavlar Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum ve Konya’da gerçekleştirilecek.

Öğretmenler için 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı da belli oldu. 23-27 Haziran tarihleri arasında öğretmenler, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında programlara katılabilecek.