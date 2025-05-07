Eğitimde yeni dönem! Lise eğitimi için 3 alternatif model gündemde: Zorunluluk kalkacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zorunlu lise eğitimi modeline esneklik getirilmesi konusunda çalışmalar başlattı. Eğitimde yapay zeka uygulamaları, okullaşma oranlarının artışı ve istihdam ilişkisi gibi konuların yeniden gündeme gelmesi, zorunlu lise eğitiminin son iki yılına alternatif modellerin tartışılmasına yol açtı.

MEB’in gündeminde, 4+4+4 şeklindeki mevcut sistemin son iki yılına yönelik yeni modeller bulunuyor. Yapılacak düzenlemelerle merkezi sınavların baskısını azaltmak ve öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sınav odaklı yaklaşımların eğitim sisteminde sorun oluşturduğunu sık sık dile getiriyor.

Masadaki modeller neler?

MEB’in üzerinde çalıştığı ve sivil toplum kuruluşlarının önerileriyle şekillenen modeller arasında şu alternatifler öne çıkıyor:

3+1 Modeli: Lise eğitiminin ilk üç yılının zorunlu, 12. sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak planlanması. Öğrenciler bu modelde 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecek.

2+2 Modeli: İlk iki yılın ardından lise diploması verilmesi ve isteyenlerin iki yıl daha akademik eğitime devam etmesi.

Yaş Temelli Model: Zorunlu eğitimin 16 yaşında sonlandırılması veya lise eğitiminin tamamen isteğe bağlı hale getirilmesi.

MEB’in hazırladığı bu alternatif modellerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında gündeme getirilmesi bekleniyor.