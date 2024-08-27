Eğitimin sigortası da hazır
Okulların açılmasına günler kala sigorta şirketleri de yeni hizmet ve ürünlerle zenginleştirdikleri eğitim sigortalarını raflarına koydu. Ebeveynlerin yaşam kaybı, iş görememezlik, işsizlik hatta kritik hastalıklarını teminat altına alan sigorta sayesinde artık çocuklar kesintisiz eğitime kavuşuyor…
Okulların açılmasına sayılı günler kala yalnız ders başı yapmaya hazırlanan 20 milyonu aşkın öğrenciler değil ebeveynlerini de her yıl olduğu gibi bir telaş sardı. Okul kayıtları, okul kıyafetleri, ders kitapları gündemin ilk sırasına yerleşti.
2024 – 2025 ders yılı öncesi milyonlarca ailede yaşanan bu telaş tamamen çocuklarının sürdürülebilir ve iyi bir eğitim alabilmesi adına her yıl tekrarlanıyor. Artan eğitim maliyetleri ise her yıl bu hazırlıkları biraz daha zor hale getiriyor.
İşte ebeveynlerin çocuklarının geleceğini şekillendirecek eğitim hayatları için son hazırlıklarını yaptıkları bugünlerde eğitimin iyi ve sürdürülebilir olması mottosundan hareket eden sigorta sektörü de her ders yılı öncesinde olduğu gibi raflarına yeni içeriklerle zenginleştirilen eğitim sigortalarını koymaya başladı. Çocuğunun eğitim hayatı boyunca kesintisiz eğitim almasını isteyen ebeveynleri hedefleyen bu ürünler sayesinde artık beklenmeyen riskler de güvence altına alınıyor.
Eğitim sigortalarının en temel özelliği ebeveyn veya vasinin yaşam kaybı karşısında çocuğunun eğitimini güvence altına almak. Başka bir ifadeyle bu ürün sayesinde poliçede belirtilen şartlarda ve tutarda eğitim harcamasının sigorta şirketi tarafından ödenmesi sağlanıyor. Ancak artık birçok sigorta şirketi sadece ebeveynin yaşam kaybını değil, geçici veya kalıcı iş görememezlik durumunu, poliçede belirtilen riskli hastalıklara yakalanma hatta işsiz kalma riskini de sigortalıyor.
Son yıllarda sektörde yavaş yavaş yaygınlaşan bir başka eğitim sigortası ürünü ise prim iadeli eğitim sigortaları.
Bu sigortalarda poliçenin kullanılmaması durumunda ödenen primler üstelik nemalandırılarak size iade ediliyor. Bir başka uygulama ise ödüllü eğitim sigortaları. Bu sigorta ile sigorta şirketinin belirlediği süre boyunca prim ödeyen ebeveynler bu sürenin sonunda elde edilen kar payının bir bölümünü ebeveyne iade ediyor. Örneğin Viennalife Sigorta’nın çıkarttığı Ödüllü Eğitim Hayat Sigortası ebeveynlere kar payı ödeyen bir ürün.
Ebeveynler tarafından 72 ay boyunca ödenen poliçelerde ebeveynler yıllık eğitim ödemesi almaya hak kazanıyor. Ödemeler sigorta süresi 10 yıl olan poliçelerde en fazla 5, sigorta süresi 15 yılı olan poliçelerde en fazla 10 adet olarak belirleniyor. Sigortanın süresi ve tutarını ise siz belirliyorsunuz. Sektörde genelde eğitim sigortalarının süresi bir yıl ile 20 yıl arasında değişiyor. Sigorta şirketleri 18 ile 65 yaş arasındaki tüm ebeveyn ve vasilere bu üründen yararlanma imkânı sağlıyor.
“İlgi her geçen gün artıyor”
Eğitim sigortası ürünü çıkartan firmalardan biri olan Katılım Emeklilik, tüm ürünlerinden olduğu gibi bu üründe de faizsiz sigortacılık anlayışı ile ve icazeti alınmış ürünleri kullanıyor. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası adıyla çıkarttıkları eğitim sigortası ile yaşam boyu karşılaşılması mümkün beklenmedik durumlara karşı çocukların eğitimini güvence altına aldıklarını açıklayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu ürüne ailelerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.
Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası ürünün olası bir riskin gerçekleşmesi durumunda öğrencinin istemediği bir okula gitmesi, eğitim giderlerinin karşılanamaması, eğitimden uzak kalması gibi olumsuz durumların yaşanmasını engellemek açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Ayhan Sincek, bu ürün ile teminat altına alınan riskleri ise şöyle sıralıyor;
“Eğitim Güvencesi Hayat Sigortamız kapsamında çocuğun eğitiminden sorumlu ebeveynin vefat etmesi durumunda poliçede yer alan vefat teminatı tutarı lehtara, lehtar belirtilmemişse yasal varislere ödeniyor. Bu sayede öğrenci eğitimine hiçbir aksama yaşamadan devam edebiliyor. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) Teminatı ise sigorta süresi içinde sürekli malul kalınması durumunda poliçede yer alan maluliyet teminatı tutarına göre sigortalıya ödeniyor.
Ödenecek prim tutarı katılımcıların yaşına, teminat tutarına ve sigorta süresine göre değişiyor. 18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm bireyler çocukları için eğitim sigortası ürünlerinden faydalanabiliyor. Sigorta; poliçe süresi ve eğitim süresine bağlı olarak 2 yıl ile 20 yıl arasında isteğe göre belirlenebiliyor.”
Her geçen gün poliçelerine yeni ürün ve hizmetler ekleyerek çeşitlendirdiklerini söyleyen Sincek, “Fiyat bakımından sigorta sektöründeki en uygun eğitim sigortası ürünlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Avantajlı fiyatlarla müşterilerimizin serbestçe belirleyebildiği teminatları bir araya getiriyoruz.
Ayrıca Katılım Emeklilik olarak ebeveynlere ve çocuklarına sunduğumuz sağlık sigortaları ve Erken BES gibi ürünlerle tüm olası risklere karşı aileleri finansal olarak güvence altına alıyoruz” diyor. Bu güne kadar 42 binin üzerinde aileye eğitim sigortası ürünü sunduklarını da ifade eden Sincek ürüne olan ilgi ve talebin ise her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.
Okul taksiti de güvence altında
Katılım Emeklilik’in eğitime yönelik ikinci ürünü ise Okul Taksit Güvencesi… Bu ürünün çocukların eğitim ve öğretimine devam edebilmesi için finansal güvence sağladığını söyleyen Ayhan Sincek, şu bilgiyi veriyor;
“Okul Taksit Güvencesi ürünümüz poliçe süresince vefat, kaza sonucu kalıcı olarak sakat veya işsiz kalınması durumlarında çocuğun eğitimine devam edebilmesi için gerekli olan finansal desteği sağlıyor. Anlaşmalı eğitim kurumlarında bankalarımızın Otomatik Taksit sistemi ile sözleşme yapan velilerin taksit ödemelerini güvence altına alıyor.
Süresi bir yıl olan Okul Taksit Güvencesi, kaza sonucu aniden ya da 2 yıl içerisinde kalıcı sakatlık durumunda tazminat tutarının sakatlık oranına göre sigorta sahibine ya da kanuni hak sahibine ödenmesini sağlayarak çocuğun eğitim ödemelerini güvence altına alıyor. Sigortalının poliçede belirtilen hususlar çerçevesinde işsiz kalması durumunda okul taksit sistemine tanımlı taksit ödemelerinin azami 4 ay taksiti bankaya ödeniyor. Teminat tutarları, yıllık eğitim tutarına göre belirleniyor.”
Hangi riskler sigortalanıyor?
Sigorta şirketlerine göre farklılık göstermesine karşın genel uygulamada eğitim sigortalarının güvence altına aldığı riskler ise şöyle;
Yaşam kaybı
Geçici veya kalıcı iş görememezlik durumu
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet
(Sürekli Sakatlık)
Poliçede belirtilen
riskli hastalıklar
İşsiz kalma durumu