Eğitimin sigortası da hazır

Okulların açılmasına sayı­lı günler kala yalnız ders başı yapmaya hazırlanan 20 milyonu aşkın öğrenciler değil ebeveynlerini de her yıl olduğu gibi bir telaş sardı. Okul kayıtla­rı, okul kıyafetleri, ders kitapla­rı gündemin ilk sırasına yerleşti.

2024 – 2025 ders yılı öncesi mil­yonlarca ailede yaşanan bu telaş tamamen çocuklarının sürdü­rülebilir ve iyi bir eğitim alabil­mesi adına her yıl tekrarlanıyor. Artan eğitim maliyetleri ise her yıl bu hazırlıkları biraz daha zor hale getiriyor.

İşte ebeveynlerin çocuklarının geleceğini şekillen­direcek eğitim hayatları için son hazırlıklarını yaptıkları bugün­lerde eğitimin iyi ve sürdürülebi­lir olması mottosundan hareket eden sigorta sektörü de her ders yılı öncesinde olduğu gibi rafla­rına yeni içeriklerle zenginleş­tirilen eğitim sigortalarını koy­maya başladı. Çocuğunun eğitim hayatı boyunca kesintisiz eğitim almasını isteyen ebeveynleri he­defleyen bu ürünler sayesinde artık beklenmeyen riskler de gü­vence altına alınıyor.

Eğitim sigortalarının en temel özelliği ebeveyn veya vasinin ya­şam kaybı karşısında çocuğunun eğitimini güvence altına almak. Başka bir ifadeyle bu ürün saye­sinde poliçede belirtilen şartlar­da ve tutarda eğitim harcama­sının sigorta şirketi tarafından ödenmesi sağlanıyor. Ancak artık birçok sigorta şirketi sadece ebe­veynin yaşam kaybını değil, geçi­ci veya kalıcı iş görememezlik du­rumunu, poliçede belirtilen riskli hastalıklara yakalanma hatta iş­siz kalma riskini de sigortalıyor.

Son yıllarda sektörde yavaş ya­vaş yaygınlaşan bir başka eğitim sigortası ürünü ise prim iadeli eğitim sigortaları.

Bu sigortalar­da poliçenin kullanılmaması du­rumunda ödenen primler üstelik nemalandırılarak size iade edili­yor. Bir başka uygulama ise ödül­lü eğitim sigortaları. Bu sigorta ile sigorta şirketinin belirlediği süre boyunca prim ödeyen ebeveynler bu sürenin sonunda elde edilen kar payının bir bölümünü ebevey­ne iade ediyor. Örneğin Vienna­life Sigorta’nın çıkarttığı Ödüllü Eğitim Hayat Sigortası ebeveyn­lere kar payı ödeyen bir ürün.

Ebe­veynler tarafından 72 ay boyun­ca ödenen poliçelerde ebeveynler yıllık eğitim ödemesi almaya hak kazanıyor. Ödemeler sigorta sü­resi 10 yıl olan poliçelerde en faz­la 5, sigorta süresi 15 yılı olan po­liçelerde en fazla 10 adet olarak belirleniyor. Sigortanın süresi ve tutarını ise siz belirliyorsunuz. Sektörde genelde eğitim sigorta­larının süresi bir yıl ile 20 yıl ara­sında değişiyor. Sigorta şirketleri 18 ile 65 yaş arasındaki tüm ebe­veyn ve vasilere bu üründen ya­rarlanma imkânı sağlıyor.

“İlgi her geçen gün artıyor”

Eğitim sigortası ürünü çıkar­tan firmalardan biri olan Katılım Emeklilik, tüm ürünlerinden ol­duğu gibi bu üründe de faizsiz si­gortacılık anlayışı ile ve icazeti alınmış ürünleri kullanıyor. Eği­tim Güvencesi Hayat Sigortası adıyla çıkarttıkları eğitim sigor­tası ile yaşam boyu karşılaşılma­sı mümkün beklenmedik durum­lara karşı çocukların eğitimini güvence altına aldıklarını açık­layan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu ürüne ailelerin ilgisinin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Eğitim Gü­vencesi Hayat Sigortası ürünün olası bir riskin gerçekleşmesi du­rumunda öğrencinin istemediği bir okula gitmesi, eğitim giderle­rinin karşılanamaması, eğitim­den uzak kalması gibi olumsuz durumların yaşanmasını engel­lemek açısından büyük önem ta­şıdığını söyleyen Ayhan Sincek, bu ürün ile teminat altına alınan riskleri ise şöyle sıralıyor;

“Eğitim Güvencesi Hayat Si­gortamız kapsamında çocuğun eğitiminden sorumlu ebeveynin vefat etmesi durumunda poliçe­de yer alan vefat teminatı tuta­rı lehtara, lehtar belirtilmemişse yasal varislere ödeniyor. Bu saye­de öğrenci eğitimine hiçbir aksa­ma yaşamadan devam edebiliyor. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) Teminatı ise sigorta süresi içinde sürekli ma­lul kalınması durumunda poliçe­de yer alan maluliyet teminatı tu­tarına göre sigortalıya ödeniyor.

Ödenecek prim tutarı katılımcı­ların yaşına, teminat tutarına ve sigorta süresine göre değişiyor. 18-65 yaş arasındaki sağlıklı tüm bireyler çocukları için eğitim si­gortası ürünlerinden faydalana­biliyor. Sigorta; poliçe süresi ve eğitim süresine bağlı olarak 2 yıl ile 20 yıl arasında isteğe göre be­lirlenebiliyor.”

Her geçen gün poliçelerine yeni ürün ve hizmetler ekleyerek çe­şitlendirdiklerini söyleyen Sin­cek, “Fiyat bakımından sigorta sektöründeki en uygun eğitim si­gortası ürünlerini müşterileri­mizle buluşturuyoruz. Avantajlı fiyatlarla müşterilerimizin ser­bestçe belirleyebildiği teminatla­rı bir araya getiriyoruz.

Ayrıca Ka­tılım Emeklilik olarak ebeveyn­lere ve çocuklarına sunduğumuz sağlık sigortaları ve Erken BES gibi ürünlerle tüm olası risklere karşı aileleri finansal olarak gü­vence altına alıyoruz” diyor. Bu güne kadar 42 binin üzerinde aile­ye eğitim sigortası ürünü sunduk­larını da ifade eden Sincek ürüne olan ilgi ve talebin ise her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.

Okul taksiti de güvence altında

Katılım Emeklilik’in eğitime yönelik ikinci ürünü ise Okul Taksit Güvencesi… Bu ürünün çocukların eğitim ve öğretimine devam edebilmesi için finansal güvence sağladığını söyleyen Ayhan Sincek, şu bilgiyi veriyor;

“Okul Taksit Güvencesi ürünümüz poliçe süresince vefat, kaza sonucu kalıcı olarak sakat veya işsiz kalınması durumlarında çocuğun eğitimine devam edebilmesi için gerekli olan finansal desteği sağlıyor. Anlaşmalı eğitim kurumlarında bankalarımızın Otomatik Taksit sistemi ile sözleşme yapan velilerin taksit ödemelerini güvence altına alıyor.

Süresi bir yıl olan Okul Taksit Güvencesi, kaza sonucu aniden ya da 2 yıl içerisinde kalıcı sakatlık durumunda tazminat tutarının sakatlık oranına göre sigorta sahibine ya da kanuni hak sahibine ödenmesini sağlayarak çocuğun eğitim ödemelerini güvence altına alıyor. Sigortalının poliçede belirtilen hususlar çerçevesinde işsiz kalması durumunda okul taksit sistemine tanımlı taksit ödemelerinin azami 4 ay taksiti bankaya ödeniyor. Teminat tutarları, yıllık eğitim tutarına göre belirleniyor.”

Hangi riskler sigortalanıyor?

Sigorta şirketlerine göre farklılık göstermesine karşın genel uygulamada eğitim sigortalarının güvence altına aldığı riskler ise şöyle;

Yaşam kaybı

Geçici veya kalıcı iş görememezlik durumu

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet

(Sürekli Sakatlık)

Poliçede belirtilen

riskli hastalıklar

İşsiz kalma durumu