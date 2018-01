Eğitimle teknolojiyi birleştiren imza

24 Ocak 2018

KEZBAN KARABOĞA

Google for Education Eğitim Partneri DÜNYA Education ile Türk Eğitim Derneği (TED) Okulları arasında ‘Google for Education Reference School Projesine Dair İşbirliğine İlişkin Protokol’ imzalandı.

İşbirliği kapsamında Google sertifikalı eğitmenler yetiştirilecek, TED Okulları’nda tüm öğretmen ve öğrenciler Google’ın tüm eğitim uygulamalarını ve Gmail altyapısını kullanabilecekler. Öğrenciler, Google eğitim uygulamaları kullanarak, cihaz ve mekândan bağımsız olarak birbirleri ve öğretmenleri ile birlikte ortak çalışma imkânı bulacaklar. Okullar dilerlerse, Google tarafından tasarlanan birden fazla kişiye aynı anda kullanım imkânı sunan Chromebook cihazlarını kullanabilecekler. Böylece öğretmen ve öğrencilerin tam zamanlı çevrimiçi işbirliği kurmaları ve bunu velilerin de yakından takip etmeleri sağlanacak. Veliler ise Google for Education eğitim uygulamaları ücretsiz olduğu için ek bir mali yükümlülüğün altına girmek zorunda kalmayacaklar.

Proje ile sadece Türkiye’de değil ‘EMEA’ bölgesinde ‘referans okul’ projesi yaratmayı hedeflediklerini belirten DÜNYA Education Türkiye Satış Müdürü A. Hamit Atıcı, “Türkiye eğitim dünyasının 90 yıllık çınarı TED Eğitim Kurumlarının deneyimi ile teknoloji dünyasının devi ‘Google’ ‘inovasyonu’nu bir araya getirerek ‘referans’ olacak bir proje oluşturduk. Böylece, Google’ın eğitim uygulamaları, eğitimi teknolojiye mahkûm etmeden etkin ve faydalı biçimde kullanılabilecek.” dedi.

21. yüzyıl becerilerine daha kolay adapte olacaklar

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise, “DÜNYA Grubu 20 yıla yaklaşan eğitim sektörü tecrübesiyle Türkiye’nin önde gelen eğitim çözüm ortakları arasında yer alıyor. Google for Education partnerliği ile bu tecrübeyi eğitimin farklı bir alanına doğru genişlettiler. Bizler onların bu tecrübeleri ve Google for Education ile olan işbirlikleri doğrultusunda bir yol haritası belirleyerek bu süreci birlikte götürme kararı aldık” dedi. Pehlivanoğlu, “Google for Education uygulamaları, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerine daha kolay ve etkin adapte olmalarına, öğrencilerin öğrenme verimliliğine katkıda bulunacak, daha keyifli ve rahat öğrenmelerini sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

‘Referans okul olacağız!’

TED Okulları olarak teknolojiyi ‘kayıtsız şartsız’ kabul etmediklerinin altını çizen TED Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Teknolojinin sağladığı eğitim içeriklerini öğrenme süreçlerinde kullanmayı tercih ediyoruz. Bu işbirliği ile okullarımızda, teknolojiyi donanımla değil, en uygun maliyetlerle içerik olarak kullanacağız. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’nın da birçok ülkesinden önce okullara referans olabilecek bir model sunmayı planlıyoruz.” dedi.

Öğrenme daha keyifli hale gelecek

Google Türkiye Eğitim Direktörü Ali Ertem, “Eğitim iş ortağımız DÜNYA Education ve Türkiye’nin en saygın kurumlarından TED Okulları bu protokol ile önümüzdeki dönemde hem konusunda uzman bir eğitimci kadrosu yetiştirecek hem de Chromebook’lar üzerinde çalışan Google uygulamalarını kullanabilecekler, böylece öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenleriyle interaktif bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayacaklar. Böylece verimliliği artırıp, öğrenmeyi rahat ve keyifli bir hale getirecekler, öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle donatılmalarını sağlayacaklar.” diye konuştu.