Fenerbahçe Üniversitesi'nde rötar

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe Üniversitesi'nin eğitim hayatına başlamasının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Üniversitesi'nin, çalışmalarının daha iyi hale gelmesi ve akademik faaliyetlerin en üst seviyede yürütülmesi için eğitim hayatına 1 yıl geç başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yönetimimiz, gerekli çalışmaların en mükemmel şekilde tamamlanabilmesi ve akademik faaliyetlerin en üst seviyede yürütülebilmesi için üniversitemizin, 2018-2019 öğretim yılı olarak öngörülen eğitim ve öğretime başlangıç tarihini bir yıl erteleme kararı almış ve bu konuda Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) müsaadelerine başvurmuştur. Memnuniyetle belirtmek isteriz ki YÖK, yapılan istişareler ve yukarıda ifade edilen gerekçeler çerçevesinde başvurumuzu olumlu değerlendirmiştir. Kuruluş sürecinden itibaren üniversitemize verdikleri destek ve bu kararımız doğrultusunda yapılan erteleme başvurumuzu olumlu ve ivedilikle değerlendirerek gösterdikleri olgunluk ve anlayış için YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve kurul üyelerine teşekkür ederiz." denildi.