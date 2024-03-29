Genç Bilim İnsanı çalışmalarına Boğaziçi’nde devam ediyor

TÜBİTAK 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı tarafından desteklenen projenin Ar-Ge çalışmalarına 2023’ten beri Boğaziçi Üniversitesi’nde devam eden Boğaziçi Üniversitesi Doç. Dr. Müslüm Demir, geleceğin süper kapasitör enerji depolama sistemlerinde kullanılacak gelişmiş elektrotlar üzerinde çalışıyor.

“Boğaziçi’nde araştırma olanakları çok gelişmiş”

Boğaziçi Üniversitesi’ni araştırma altyapısı ve iletişim kanalları nedeniyle tercih ettiğini belirten Demir, çalışmalarını Boğaziçi’ne taşıma nedenini ise şöyle anlatıyor: “Boğaziçi Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Çalışma, araştırma altyapı olanakları çok geniş. Ayrıca diğer üniversitelerin ve ülkelerin akademisyeni ve bilim camiası ile sıkı bir iletişim ağı bulunuyor. Tüm bu olanakları bir arada değerlendirdiğimde tercihim Boğaziçi Üniversitesi oldu ve 2023 yılı sonunda Boğaziçi Üniversitesi’ne geldim.”

“Gelişmiş elektrotlarda çok büyük yol kat ettik”

TÜBİTAK 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı tarafından desteklenen 36 aylık projesinde ilk yılı tamamladığını belirten Doç. Dr. Demir, Boğaziçi Üniversitesi’nde gelişmiş prototipler için Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini ve büyük yol kat ettiklerini ifade ediyor.

Geleceğin enerji sistemlerini destekleyecek bu yeni nesil elektrotların kullanım alanlarının çok geniş olduğunu kaydeden bilim insanı, “Proje kapsamında çalışmalarımıza iki doktora sonrası araştırmacı, üç lisansüstü ve iki lisans öğrencisiyle devam ediyoruz. Özetle süper kapasitör enerji depolama sistemleri için esnek elektrot geliştiriyoruz. Bu yeni nesil süper kapasitörler elektrikli araç, elektronik cihaz ve yenilenebilir enerji gibi birçok alanda kullanılabilecek enerji depolama sistemlerinin yapıtaşları olarak tanımlanabilir. Projede çok büyük bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi prototipler üzerinde çalışıyoruz. Bununla birlikte bu konuda birçok makalemiz ve patent başvuru süreçleri de devam ediyor” diye konuştu.

“Uluslararası alanda da dikkat çekti”

Doç. Dr. Müslüm Demir, Japonya Bilimi Teşvik Topluluğu tarafından 2008’den beri Asya ve Afrika’da genç bilim insanlarını desteklemek için düzenlenen 14’üncü Hope Toplantısı’nda en iyi proje ödülüne layık görüldüğünü ve uluslararası alanda da dikkat çektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“2023’te Japonya Bilimi Teşvik Topluluğu tarafından düzenlenen 14’üncü Hope Toplantısı’na davet edildim. Her ülkeden iki genç akademisyenin yer aldığı bu programa Türkiye’den ben seçildim. Hope Toplantısı’nda Nobel ödüllü insanları ile genç akademisyenler bir araya geliyor ve dünyadaki bilimsel gelişmelerin ele alınacağı bilimsel platform oluşturuluyor. Bu toplantıda projem, Nobelli bilim insanlarından oluşan bir jüri tarafından en iyi proje ödülüne layık görüldü. Uluslararası alanda projemin takdir görmesi beni ayrıca motive etti.”