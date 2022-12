GoStudent, hibrit öğrenme stratejisini hayata geçiriyor

Takip Et

Avusturya merkezli EdTech şirketi ve çevrimiçi eğitim platformu GoStudent, DACH bölgesinde özel eğitimde pazar lideri olan Studienkreis'ı IK Partners'tan satın aldı.

Şirket, son 12 ayda İngiltere merkezli Seneca Learning, İspanya'da Tus Media Group ve Avusturya'da Fox Education dahil olmak üzere bir dizi stratejik satın alma gerçekleştirdi. Bu satın almalar, şirketin yapay zeka tabanlı öğrenim içeriğini genişletmesine, öğretmenlere, adreslenebilir pazara erişimi iyileştirmesine ve geliştirmesine, okullar ve aileler için iletişim çözümleri sunmasına olanak sağladı.

Studienkreis'in entegrasyonu ile şirket artık fiziki ders merkezinde öğrenmeyi veya grup sınıflarını tercih eden ailelere hitap edebiliyor.

“Öğrenmenin geleceğinin hibrit olacağına inanıyoruz”

GoStudent'in CEO'su ve kurucu ortağı Felix Ohswald, "GoStudent'ta her ay 1,5 milyonun üzerinde çevrimiçi özel ders rezervasyonu yapılıyor, ancak öğrenmenin geleceğinin hibrit olduğuna inanıyoruz. Çevrimiçi ve çevrimdışı birleşimi, ailelere maksimum değer katan ve rakipler arasında da fark yaratan çok kanallı bir model oluşturuyor. Bu satın almayla birlikte GoStudent, artık her öğrenci ve bütçe için eksiksiz bir öğrenme çözümü sunuyor. Temel 1:1 çevrimiçi dersimize ek olarak, ücretsiz ürünlerden grup derslerine kadar her şeyi sunuyoruz. Gelecekteki büyümemizi körükleyecek ve aynı zamanda karlılığı artıracak olan bu kombinasyondur” dedi.

Studienkreis CEO’su Lorenz Haase, "GoStudent ile ilk görüşmemizden bu yana, iki şirketin de öğrenmenin geleceğinin hibrit olduğuna dair tutkulu inancı vardı ve teknolojinin bu model için kilit bir unsur olduğuna inanıyordu. GoStudent'ın çevrimiçi dünyadaki konumu, Studienkreis’in bölgedeki güçlü marka algısı ve fiziksel konumu birleşince, bireysel, dinamik öğrenme yolları oluşturmak için bir plan oluşturacak, böylece her öğrenci yalnızca notlarını yükseltmekle kalmayacak, aynı zamanda tam potansiyellerini ortaya çıkarabilecek” dedi.