Hatay’daki genç sanatçılara Tosyalı’dan destek
Tosyalı, Contemporary Istanbul Vakfı’nın geliştirdiği ve yürüttüğü kariyer ve mesleki gelişim projesine katkı sunarak deprem bölgesi Hatay’da genç sanatçıları destekleyen bir projeye destek verdi.
Bu kapsamda Tosyalı Holding, Contemporary Istanbul Vakfı ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliği yaparak, Şubat 2023 Hatay depreminden etkilenen genç sanatçılar ve geleceğin sanat profesyonelleri için başlayan Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı’nı başlattı. Program ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. ve 4. sınıf resim, heykel ve grafik tasarım bölümlerinden toplam 63 öğrencinin katıldığı Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında sanat alanında birbirinden değerli isimler eğitim verilecek.
4 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programı, 24 ders çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek ve toplamda 40 saatlik bir programı kapsayacak. Eğitimler sonunda 2 ayrı sanatçı ile 2’şer saatlik 2 atölye çalışması (workshop) düzenlenecek. Program, öğrencilerin ve genç sanat profesyonellerinin geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmeye çalışan sanat öğrencilerine rehberlik etmeyi hedefliyor. Program aynı zamanda, sanatın iyileştirici gücünü merkeze alarak öğrencilerin üretim motivasyonunu artırmayı, aynı zamanda onların sanat dünyasındaki çeşitli kariyer yollarıyla tanıştırarak güçlü bir profesyonel temel oluşturmalarını sağlamayı amaçlıyor. Uzun vadede projenin farklı üniversitelere ve deprem bölgesindeki diğer şehirlerdeki sanat fakültelerine yayılması hedefleniyor.
Dönüşüm ‘toplumsal fayda ile’ hızlanacak
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Tosyalı olarak sürdürülebilir yaşam için toplumsal yatırımlarımızı büyütmeyi bir gönül borcu olarak görüyor, bu konuda tüm kaynaklarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. İyi bir şirket olmanın ön koşulunun gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak olduğu inancıyla, bulunduğumuz tüm coğrafyalarda mutlaka toplumsal hayata değer katacak sosyal projeleri önceliklendiriyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili toplumda farkındalık yaratmanın değişim ve dönüşümü hızlandıracağı öngörüsüyle sanatta sürdürülebilirliği destekliyoruz. Bu farkındalıkla Contemporary Istanbul Vakfı da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde sanatı ve sanatçılarımızı destekliyoruz. Toplum gönüllüsü bir kurum olarak sanatta ileri dönüşümü ve sanatçıları destekleyerek sürdürülebilir yaşamın inşasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
“Yalnızca eğitim programı değil”
Proje kapsamında konuşan Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli ise, “Hatay’da başlattığımız bu proje, yalnızca bir eğitim programı değil; aynı zamanda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne duyduğumuz inancın sahadaki karşılığıdır. Contemporary Istanbul Vakfı olarak, sanatın yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda umut, dayanışma ve yeniden başlama aracı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.