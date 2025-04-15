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Hatay’daki genç sanatçılara Tosyalı’dan destek

Tosyalı, Contemporary Istanbul Vakfı’nın geliştirdiği ve yürüttüğü kariyer ve mesleki gelişim projesine katkı sunarak deprem bölgesi Hatay’da genç sanatçıları destekleyen bir projeye destek verdi.

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Hatay’daki genç sanatçılara Tosyalı’dan destek
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Bu kapsamda Tosya­lı Holding, Contemporary Is­tanbul Vakfı ve Hatay Musta­fa Kemal Üniversitesi iş birli­ği yaparak, Şubat 2023 Hatay depreminden etkilenen genç sanatçılar ve geleceğin sanat profesyonelleri için başlayan Kariyer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı’nı başlat­tı. Program ile Hatay Musta­fa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. ve 4. sı­nıf resim, heykel ve grafik ta­sarım bölümlerinden toplam 63 öğrencinin katıldığı Kari­yer ve Mesleki Gelişim Eğitim Programı kapsamında sanat alanında birbirinden değerli isimler eğitim verilecek.

4 Nisan – 25 Mayıs 2025 ta­rihleri arasında gerçekleştiri­lecek eğitim programı, 24 ders çevrimiçi (online) olarak dü­zenlenecek ve toplamda 40 sa­atlik bir programı kapsayacak. Eğitimler sonunda 2 ayrı sa­natçı ile 2’şer saatlik 2 atölye çalışması (workshop) düzen­lenecek. Program, öğrencile­rin ve genç sanat profesyonel­lerinin geleceğe dair umut­larını yeniden inşa etmeye çalışan sanat öğrencilerine rehberlik etmeyi hedefliyor. Program aynı zamanda, sana­tın iyileştirici gücünü merke­ze alarak öğrencilerin üretim motivasyonunu artırmayı, aynı zamanda onların sanat dünyasındaki çeşitli kariyer yollarıyla tanıştırarak güçlü bir profesyonel temel oluş­turmalarını sağlamayı amaç­lıyor. Uzun vadede projenin farklı üniversitelere ve dep­rem bölgesindeki diğer şehir­lerdeki sanat fakültelerine yayılması hedefleniyor.

Dönüşüm ‘toplumsal fayda ile’ hızlanacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tosyalı Holding Yö­netim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: “Tosyalı olarak sür­dürülebilir yaşam için top­lumsal yatırımlarımızı bü­yütmeyi bir gönül borcu ola­rak görüyor, bu konuda tüm kaynaklarımızı seferber et­meye devam ediyoruz. İyi bir şirket olmanın ön koşu­lunun gelecek nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak oldu­ğu inancıyla, bulunduğumuz tüm coğrafyalarda mutlaka toplumsal hayata değer kata­cak sosyal projeleri öncelik­lendiriyoruz. Sürdürülebilir­likle ilgili toplumda farkın­dalık yaratmanın değişim ve dönüşümü hızlandıracağı ön­görüsüyle sanatta sürdürüle­bilirliği destekliyoruz. Bu far­kındalıkla Contemporary Is­tanbul Vakfı da dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği içerisinde sanatı ve sa­natçılarımızı destekliyoruz. Toplum gönüllüsü bir kurum olarak sanatta ileri dönüşü­mü ve sanatçıları destekleye­rek sürdürülebilir yaşamın inşasına katkı sağlamaya de­vam edeceğiz” dedi.

“Yalnızca eğitim programı değil”

Proje kapsamında konuşan Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli ise, “Hatay’da başlattığımız bu proje, yalnızca bir eğitim programı değil; aynı zamanda sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne duyduğumuz inancın sahadaki karşılığıdır. Contemporary Istanbul Vakfı olarak, sanatın yalnızca estetik bir ifade değil; aynı zamanda umut, dayanışma ve yeniden başlama aracı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN