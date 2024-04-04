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İkinci ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimine göre nisan 2. ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2. ara tatil tarihlerini açıkladı. Bu sene 10-12 Nisan aralığında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilin bayram ile birleştirilip birleştirilmediği merak ediliyor. MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.

Haber Merkezi
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İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. MEB takvimine göre; 2. ara tatili 8 ile 12 Nisan tarihleri olmak üzere 4 günü kapsıyor.

 2. ara tatilin tarihi, Ramazan Bayramı ile çakışıyor. Buna göre; 9 gün olarak birleştirilen Ramazan Bayramı'nda kamu ve kamu kapsamındaki herkes 6 Nisan Cumartesi ile 14 Nisan Pazar arasında idari izinli sayılacak.

Ancak 9 günlük tatilin çoğu hafta sonuna denk geldiği için öğrencilerin tatiline yansımayacak. 15 Nisan Pazartesi eğitim kaldığı yerden devam edecek.

Takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.