İlköğretim ve ortaöğretim burs sınav başvuru tarihi açıklandı

MEB'in İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, 5, 6, 7 ve 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 10 Şubat-3 Mart'ta yapılacak.

27 Nisan saat 10.00'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları, 30 Mayıs'ta "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği üzerinden başvurabilecek.

Bu yıl, 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" kapsamında yapılacak. Sınavda, tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacak.

Kılavuza göre, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce "http://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.