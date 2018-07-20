İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden ‘çevre dostu’ kampüs yatırımı
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Çatalca’daki Fikriye Balcı Yerleşkesi için çalışmalara başladı. Yenilenebilir enerji ve çevre dostu bir kampüs planladıklarını söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Balcı, “Yerleşkenin planlanan yatırımı yaklaşık 200 milyon TL olacak" dedi.
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Çatalca’daki yeni kampüsü için çalışmalara başladı. 30 yıl önce Çatalca’da aldıkları arazide hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlayan Balcı Vakfı, Fikriye Balcı Yerleşkesi’nin 200 bin metrekare üzerine kurulmasını hedefliyor.
Yeni kampüs, yenilenebilir enerji ve çevre dostu olarak planlandı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, bilim insanlarını ülkeye kazandırma ve bilgili, çağdaş, donanımlı, araştırmacı gençler yetiştirme amacıyla Balcı Vakfı tarafından kurulmuş.
Balcı Vakfı kurucularının 1986 yılından beri hedeflerinde bir üniversite kurmak ve mümkün olduğunca fazla öğrenciyi Balcı Vakfı’nın imkanları doğrultusunda Yükseköğrenim ile buluşturmak olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Balcı, “Bu hususta eski bir matematik öğretmeni olan vakıf kurucumuz Mehmet Balcı’nın idealleri ve vizyonu ile İstanbul Rumeli Üniversitesi, 2015 yılında İstanbul’da kuruldu” diye konuştu.
Yenilenebilir enerji kaynağı kullanılacak
Fikriye Balcı Yerleşkesi’nin 200 bin metrekare üzerine kurulması planlanıyor. Yenilenebilir enerji ve çevre dostu olarak planlanmış bir kampüs inşaat planlamalarının mevcut olduğunu söyleyen Hüseyin Balcı, “Çevre düzenlemeleri tamamlanmış olan ve yaklaşık 45 bin ağaç ile inşaat öncesinde yeşillendirmesi tamamlanan bu yerleşkenin planlanan yatırımı yaklaşık 200 milyon TL” dedi. Fikriye Balcı Yerleşkesi’ne ait arazinin bölgesel olarak yenilenebilir rüzgar enerjisini kullanmaya müsait olduğunu dile getiren Balcı, “Bu bölgede yapılan rüzgar ölçümleri ve deneyleri ile yerleşkenin kurulacağı arazinin rüzgar türbini kurulumu ile kendi enerjisini rahatlıkla üretebileceği tespit edilip bu hususta çalışmalara hız verildi. Üniversite yeni kampüsün de açılmasıyla birlikte İstanbul’da beş kampüse ulaşacak” ifadelerini kullandı.
Tıp ve hukuk fakültesi açılacak
Üniversitenin 2018-2019 eğitim öğretim yılında dört fakülte, bir yüksekokul, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, meslek yüksekokulu, sosyal bilimler enstitüsü ve fen bilimleri enstitüsüne bağlı bölümleri ile eğitime devam ettiğini söyleyen Balcı, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılında tıp ve hukuk fakültesinin de açılması planlanıyor” dedi.
Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ile birlikte yaklaşık 3 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Balcı, bu yıl yaklaşık 600 öğrencinin de mezun olduğunu söyledi. Balcı, “Üniversitemizin ilk planlaması ile 1986 yılından itibaren Balcı Vakfı tarafından yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım yapıldı” diye konuştu.
İngilizce'yi destekleyen dil programı kullanılıyor
Üniversitede Türkçe eğitimin yanısıra öğrencilerin nitelikli bir İngilizce eğitimi alabilmeleri için lisans ve ön lisans programlarında, müfredatta yer alan İngilizce eğitimine ek olarak, pratik İngilizce eğitimini destekleyici dil programı uygulandığını söyleyen Hüseyin Balcı şu bilgileri verdi: “Mezunlarımıza, ulusal iş imkanlarının yanı sıra uluslararası alanda çalışabilmelerini sağlayacak Pratik Mesleki İngilizce Eğitimi veriyoruz. Dil ve İçerik Bütünleştirilmiş Eğitim (DİBE) metodunun uygulandığı üniversitemizde yoğun mesleki pratik yabancı dil eğitimi seçmeli olarak ders programında mevcut. Öğrencilere eğitim hayatları boyunca üniversitede edinebilecekleri sertifika eğitimleri de bulunuyor. Verilecek sertifikalar, mevzuatlardaki program güncellemelerini takip ediyor. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapabiliyor.”