İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden ‘çevre dostu’ kampüs yatırımı

Balcı Vakfı kurucularının 1986 yılından beri hedeflerinde bir üniversite kurmak ve mümkün olduğunca fazla öğrenciyi Balcı Vakfı’nın imkanları doğrultusunda Yükseköğrenim ile buluşturmak olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Balcı, “Bu hususta eski bir matematik öğretmeni olan vakıf kurucumuz Mehmet Balcı’nın idealleri ve vizyonu ile İstanbul Rumeli Üniversitesi, 2015 yılında İstanbul’da kuruldu” diye konuştu.

Yeni kampüs, yenilenebilir enerji ve çevre dostu olarak planlandı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, bilim insanlarını ülkeye kazandırma ve bilgili, çağdaş, donanımlı, araştırmacı gençler yetiştirme amacıyla Balcı Vakfı tarafından kurulmuş.

Fikriye Balcı Yerleşkesi’nin 200 bin metrekare üzerine kurulması planlanıyor. Yenilenebilir enerji ve çevre dostu olarak planlanmış bir kampüs inşaat planlamalarının mevcut olduğunu söyleyen Hüseyin Balcı, “Çevre düzenlemeleri tamamlanmış olan ve yaklaşık 45 bin ağaç ile inşaat öncesinde yeşillendirmesi tamamlanan bu yerleşkenin planlanan yatırımı yaklaşık 200 milyon TL” dedi. Fikriye Balcı Yerleşkesi’ne ait arazinin bölgesel olarak yenilenebilir rüzgar enerjisini kullanmaya müsait olduğunu dile getiren Balcı, “Bu bölgede yapılan rüzgar ölçümleri ve deneyleri ile yerleşkenin kurulacağı arazinin rüzgar türbini kurulumu ile kendi enerjisini rahatlıkla üretebileceği tespit edilip bu hususta çalışmalara hız verildi. Üniversite yeni kampüsün de açılmasıyla birlikte İstanbul’da beş kampüse ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Tıp ve hukuk fakültesi açılacak

Üniversitenin 2018-2019 eğitim öğretim yılında dört fakülte, bir yüksekokul, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu, meslek yüksekokulu, sosyal bilimler enstitüsü ve fen bilimleri enstitüsüne bağlı bölümleri ile eğitime devam ettiğini söyleyen Balcı, “Önümüzdeki eğitim öğretim yılında tıp ve hukuk fakültesinin de açılması planlanıyor” dedi.

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ile birlikte yaklaşık 3 bin 800 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Balcı, bu yıl yaklaşık 600 öğrencinin de mezun olduğunu söyledi. Balcı, “Üniversitemizin ilk planlaması ile 1986 yılından itibaren Balcı Vakfı tarafından yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım yapıldı” diye konuştu.

İngilizce'yi destekleyen dil programı kullanılıyor