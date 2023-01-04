İTÜ'den Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile işbirliği

Yaptıkları roket ile TEKNOFEST 2022’de finallerde yarışan Eyüpsultan Kız AİHL öğrencilerine desteği içeren protokol, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeliha Yıldız tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında lise öğrencileri, 5 yıl boyunca desteklenecek, İTÜ'de sürdürülen bilimsel çalışma, araştırma ve projeleri ziyaret edebilecek ve bu çalışmalardan yararlanabilecekler.

Öğrencilere bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması alanında üniversite tarafından gerekli bilimsel danışmanlık verilecek. Aynı şekilde üniversitenin öğretim elemanları tarafından öğretmen ve öğrencilere sunumlar yapılacak, tertip edilecek seminer, panel ve konferanslar için akademik personel temin edilecek.

Satoğlu, çeşitli liselerle protokoller imzaladıklarını belirterek, "Böylece öğrenciler üniversiteyi daha iyi tanımış olacak. Ayrıca tercih yapmadan önce üniversiteyi görerek bilinçli tercih yapmalarını sağlayacaklar. Sadece bizim üniversitemizi tercih etmeleri için yapmıyoruz, bölümleri tanımalarını istiyoruz. Bilerek tercih yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Bu arada, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, öğrencilere ziyarette bulunarak bir süre sohbet etti.