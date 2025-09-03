KVKK'dan velilere uyarı: Çocukların kişisel verilerine dikkat!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesi velilere, çocukların kişisel verilerinin korunması için bazı tavsiyelerde bulundu.

Kurumdan tarafından yapılan açıklamada, çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapılırken; siber zorbalığa da dikkat çekildi.

"Sahte hesaplara karşı uyarın"

Ebeveyn kontrolü gibi seçeneklerden yararlanılmasının tavsiye edildiği açıklamada, çocuğun sahte hesaplara karşı uyarılması gerektiğine dikkat çekildi:

"Çocuğunuzun kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyiniz. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını, internet tarayıcısı ayarlarını ve uygulama izinlerini periyodik aralıklarla gözden geçiriniz. Ölçülü ve bilinçli kullanımı sağlamak amacıyla ebeveyn kontrolü gibi imkanlardan yararlanınız.

Sosyal ağlardaki sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulununuz. Kötü niyetli kişilerin gerçek kimliklerini gizleyebileceklerine dikkat çekerek, çocuğunuzu kötü niyetli kişilere karşı uyarınız. Çocuğunuza, kendisini rahatsız eden veya tehdit edebilecek kullanıcıları engelleyebileceğini hatırlatınız. Çocuğunuza, karşılaştığı şüpheli içerik veya mesajları sizinle paylaşması gerektiğini belirtiniz."

"Kamu kurumlarından destek alın"

Açıklamada ayrıca, siber zorbalıkla ilgili mücadele için de şu tavsiyelerde bulunuldu:

"Çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız. Çocuğunuzu yaş grubuna uygun olmayan içerikler ile zararlı olduğu bilinen oyunlardan uzak tutmayı amaçlayan tedbirleri araştırınız.

Oyun bağımlılığı ve olumsuz etkilerine yönelik ortaya çıkabilecek risk ve tehditlere karşı oyun oynama sürelerini sınırlandırınız. Siber zorbalık veya benzeri tehditlere karşı ihtiyaç duymanız halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınız."