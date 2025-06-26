LGS iptal olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevapladı

2025 LGS sınavı 15 Haziran'da gerçekleşti. Sınav sonrası LGS'nin iptal olacağı öne sürüldü. Konu kamuoyunda geniş yankı bulurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TGRT Haber TV'nin canlı yayınında iddiaları yalanladı.

Bakan Tekin "2025 LGS iptal olacak" iddilarına son noktayı koydu

15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili tartışmalara yönelik soruyu yanıtlayan Tekin, hassas konularda yalan haberlerin doğru haberlerden daha hızlı yayıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Velilerin, öğrencilerin duygularını istismar eden gasbedici insanlar var. Öğretmen arkadaşlarımızın ve okullardaki idarecilerin emeklerini gasbeden, yalan yanlış bilgiler ileri süren kişiler var. Bahsettiğiniz konu doğru. LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı fakat sabah sözel kısımdaki sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandı ama sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk."

Tekin, MEB'in Teftiş Kurulunca konuya ilişkin araştırmaların yapıldığını ve sınavın güvenliğiyle alakalı bir sorun bulunmadığını ifade ederek, sınav iptalinin de söz konusu olmadığını dile getirdi.