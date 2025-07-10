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LGS sonuçları yarın açıklanacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının yarın saat 10'da açıklanacağını açıkladı.

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LGS sonuçları yarın açıklanacak!
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Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran’da Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Hayalini kurduğu liseye girmek isteyen 1 milyon 10 bin 916 öğrenci sınavda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının 11 Temmuz Perşembe günü ilan edileceğini duyurdu. Öğrenciler ve veliler sonuçların ardından tercih sürecine geçecek.

Tercih kılavuzu yayımlandı

MEB, LGS tercih dönemine dair önemli bilgilerin yer aldığı bir tercih kılavuzu yayımladı. Kılavuzda, tercih işlemleri, okul türleri, yerleştirme esasları, nakil süreçleri ve sıkça sorulan sorular detaylı biçimde açıklandı.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ