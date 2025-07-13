MEB Akademi Giriş Sınavı bugün yapılacak

Eylül ayında kapılarını açacak Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almak isteyen 10 bin öğretmen adayı, bu sınavla belirlenecek. Yeni uygulamayla birlikte, atamalarda KPSS şartı kaldırılmış olacak.

İlk oturum olan Akademi Giriş Sınavı saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 80 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise saat 14.45’te başlayacak ve adaylar Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında 50 soruya yanıt verecek.

Sınav; sözel ve sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitimin temelleri ile Türk milli eğitim sistemi ve ilgili mevzuat konularını kapsıyor. Alanı dil olan öğretmen adaylarının puanı, Akademi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak.

Sonuçlar 13 Ağustos’ta açıklanacak

ÖABT ya da YDS’ye katılmayan öğretmen adaylarının değerlendirmesi yalnızca Akademi Giriş Sınavı puanı üzerinden yapılacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos’ta ÖSYM’nin internet sitesinden ilan edilecek.