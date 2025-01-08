MEB özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'ni güncelledi

Bakanlık, 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler doğrultusunda, Öğrenci Kayıt Sözleşmesi'nde de güncellemeye gitti.

Kayıt sözleşmesine, özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için eğitim ücretlerinin yanı sıra diğer hizmetlere ilişkin getirilen tavan ücret uygulaması yansıtıldı.

Bu kapsamda, bir sonraki eğitim öğretim yılında özel okulların ara sınıflarına devam etmek isteyen öğrenciler için okul yönetimi ile veli arasında imzalanacak yeni sözleşmede, yemek, kahvaltı ile servis ücreti dışındaki hizmetlere yönelik, bir önceki senenin ÜFE ve TÜFE oranlarının dikkate alındığı bir hesaplama yöntemi uygulanacak.

Böylece özel okulların ara sınıflarının kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, pansiyon veya yatakhane, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerinin ücretleri belirlenirken (ÜFE + TÜFE/2) formülü üzerinden artış yapılabilecek. AA muhabirinin yaptığı hesaplamalara göre, bu hizmetler için gelecek yılın artış oranı en fazla 49,8 olacak.

Kayıt sözleşmesinde "ders kitabı" vurgusu

Ayrıca kayıt sözleşmesine, velilerden "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret talep edilemeyeceği ifadesi eklendi.

Sözleşmede, özel okulların servis hizmeti karşılığında alacakları ücretlerin ulaştırma koordinasyon merkezleri (UKOME) tarafından servis ücret tarifelerinin belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde özel okullarca ilan edileceği bilgisi yer aldı.

Şehit ve gazi çocuğu olan, korunma, bakım veya barınma kararı verilen öğrencilerin, okulun öğrenim süresince ücretsiz okutulacağı sözleşmede vurgulandı. Bu durumdaki çocuklar, yerleştirildikleri özel öğretim kurumlarında, servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı ile benzeri hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Öğrenci velisine mali yük getirecek, zorlayıcı uygulamalarla özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere özel kıyafet alınamayacağına ilişkin hükümlere de sözleşmede yer verildi.

Öğrenci veya veli/vasilerinden beceri eğitimi, staj çalışması veya yaz uygulaması adı altında ayrı ücret de talep edilmeyecek.

Ara sınıflar için artış oranı yüzde 54,8'i geçemeyecek

Öte yandan, özel okulların, ara sınıflardaki öğrencilerin eğitim ücretleri için önceki sözleşmede belirlenen ücretler dikkate alınarak, en fazla (bir önceki yılın ortalama Yİ-ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 şeklindeki formülle artış yapabileceği bilgisi sözleşmede yer aldı.

Bu kapsamda, özel okul artışı oranı, bir önceki yıla göre yüzde 54,8'i geçemeyecek.

Yeni yönetmelikte, kademeler arası geçiş sınıfları olan 1-5-9'uncu sınıfların okul ücretlerinde fahiş fiyat uygulanmayacağı hükmü de yer almıştı.