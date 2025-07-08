MEB'den yeni yönetmelik! Ortaokullar bünyesinde ana sınıfı açılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeyle birlikte, artık ortaokul bünyesinde de ana sınıfı açılmasına olanak tanındı. Düzenleme, "Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre, özel eğitim ana sınıfları da dahil olmak üzere, ana sınıfları yalnızca ilkokullarda değil, artık ortaokullarda da açılabilecek. Böylece ana sınıfı uygulaması, tüm ilköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Güzel sanatlar liselerine yeni standartlar

Düzenleme sadece ana sınıflarını kapsamıyor. Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılmasıyla ilgili fiziki koşullara da yeni standartlar getirildi. Buna göre, tiyatro bölümü açılacak okullarda en az 100 metrekarelik profesyonel bir tiyatro salonu bulunması gerekecek. Bu salonda ses ve ışık sistemleriyle akustik düzenleme yapılmış olacak. Ayrıca en az 30 metrekarelik üç prova odası ile bir aynalı oda da şart koşuldu.

Okul pansiyonlarında yeni oda düzenlemeleri

Okul pansiyonlarıyla ilgili kısımda ise, barınma ihtiyacını karşılamak üzere yeni oda düzenlemeleri yapılabilecek. İhtiyaç halinde, öğrenci başına en az 10 metreküp alan düşmesi koşuluyla, 3 ila 15 öğrenci kapasiteli yatak odaları oluşturulabilecek.

Yönetmelik kapsamında ayrıca, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerinin açılmasına ve mevcut hizmet içi eğitim enstitülerinin bu merkezlere dönüştürülmesine de imkân tanındı.