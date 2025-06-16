Mersin Gezairi Akademi’de mezuniyet coşkusu

Gezairi Akademi bünyesinde düzenlenen Temel Lojistik Akademisi’nin 6. ve 7. dönem mezuniyet töreni, Gezairi Transport’un Mersin HUB ofisinde gerçekleşti.

3 aylık yoğun teorik ve pratik eğitimi başarıyla tamamlayan 21 kursiyerin daha mezun olmasıyla birlikte, akademinin toplam mezun sayısı 85’e ulaştı.

Yeni dönem eylülde başlıyor

Tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitim programı, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor. Törene; Toros Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tunay Köksal, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, GİŞKAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ayferi Tuğcu ve Gezairi Türkiye Holding Genel Müdürü Adem Güler gibi önemli isimler katıldı.

Gezairi Akademi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Başak Soycan Yıldırımel, törende yaptığı açıklamada yeni dönemin Eylül ayında başlayacağını belirtti.

Ancak taleplerin yoğun olması durumunda başlangıç tarihinin daha erkene çekilebileceğini de ekledi. Akademiye katılmak isteyen adaylar başvurularını buradan yapabiliyor.

Plaket ve belge takdimiyle tören tamamlandı

Mezuniyet programı kapsamında sektöre dair çeşitli başlıklarda sunumlar da yapıldı. Hatice Koçdağ “Kurban Bilinci”, Sheraton Grand Hotel İK Direktörü Oktay Orel “Kişisel Marka İmajı”, ODİVA & ATAKO Grubu'ndan Selma Çağlar ise “İş Hayatına Başlangıç ve Girişim” başlıklı sunumlarıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Programın sonunda, sürece katkı sağlayan 13 takım müdürüne teşekkür plaketleri sunulurken, mezun olan katılımcılara da başarı belgeleri takdim edildi.