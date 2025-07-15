Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaret etti.

Tekin, ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunup, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu yıl tartışmalara neden LGS ile ilgili gerekli açıklamaların yapıldığını ifade eden Tekin, "Bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz." dedi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alması büyük tartışmalara yol açmıştı. Konuyla MEB'den de bir açıklama gelmişti. Açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtilip, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilmişti.

"Gerekli açıklamalar yapıldı"

Bir gazetecinin, 11 Temmuz'da sonuçları açıklanan merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan almasına ilişkin sorusu üzerine Tekin, Bakanlığın bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek, eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir biçimde iş ve işlemlerini yürüttüğünü aktardı.

LGS dahil olmak üzere bütün sınavları bu perspektifte yürüttüklerini, hukuk devleti ilkesine, öğrenci ve öğretmelerin emeklerine saygı ilkesine azami saygı duymaya özen gösterdiklerini söyleyen Tekin, buna engel olacak her şeyi engellemeye çalıştıklarını bildirdi.

Müfettişlerin konuyla ilgili anında incelemeler yaptığını aktaran Tekin, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey, 'sınavın soruları sızdırıldı'. Saat 10.45'te tamamlanan bir sınavın sorularının saat 11.57'de, emniyet kayıtlarında da öyle, saat 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması.

Şimdi bir insanın saat 11.57'de paylaşılan soruların 'sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir. Bununla ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptık.

Sonrasında da hem bu konuda herhangi bir ihmali olan varsa onların tespit edilmesi için hem de sınav güvenliği ile ilgili bir sıkıntı varsa bunun tespit edilmesi için müfettişlerimiz anında incelemelerini yaptılar. Anlatıyoruz, bunu söylüyoruz. Çok özür diliyorum. Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar."

Muharrem İnce'nin eleştirilerine yanıt verdi

CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları da eleştiren Bakan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi diyorlar ki 'LGS'den pis koku geliyor.' Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyordur.

O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Şimdi o kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela diyor ki 'Ben etrafımda bir iki kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler ama 719 tane birinci çıktı'. Peki, ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'çocuklar, bakın bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak.

Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa, bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman."

"Öğretmenlerimize teşekkür etmeleri gerekiyor"

Bu konuda eleştirilerde bulunanların öğretmenlere teşekkür etmesi gerektiğini dile getiren Tekin, "Öğretmenlerimize teşekkür etmeleri gerekirken bütün öğretmenlerimizi zan altında bırakıyorlar. Bu kadar sığ bir bakış açısı olamaz. Mesela hiç utanmadan diyor, diyor ki, 'bir ilden 300 tane birinci var'. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Şu an konuştuğumuz şey henüz ilkokuldan, ortaokuldan yeni mezun olan çocuklarımız. Bu çocukların akıllarına bu tür şaibeler sokmanızın, bu çocukların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok. Kendi siyasi çıkarlarınız için, kendi siyasi hatalarınızı, defolarınızı, günahlarınızı, suçlarınızı örtmek için böyle laflar etmenize gerek yok." dedi.

"Bir yığılmanın olduğunu tespit etmedik"

Bakan Tekin, bir gazetecinin, eğitim uzmanlarının sınavın yüzdelik dilimlerine baktıklarında öğrenciler arasında öbekleşmeler gördüklerini, bu nedenle LGS'nin geldiği nokta itibarıyla bir sıralama sınavı olma kabiliyetini kaybettiği yönünde değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak, 719 birincinin en yüksek puanla alan ilk 8 okulun toplam kontenjanından fazla olmasına ilişkin sorusu üzerine, hiçbir sınavda, sınavın birincisi diye bir açıklama yapmadıklarını söyledi.

Bakanlık bünyesinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü birimi olduğunu hatırlatan Tekin, bu birimin sınava ilişkin tüm süreci ve verileri değerlendirmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Yusuf Tekin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Orada o kadar uzman arkadaş çalışıp bunu tespit edemedi ama ne okuduğunu, nereden mezun olduğunu bilmediğimiz, ne kadar istatistik bildiğinden hiçbir bilgimiz olmayan bir kişi bunu kendine ulaşan veyahut da kendince elde ettiği veriler üzerinden bir analiz yaparak böyle bir sonuca ulaşıyor. Bunların hepsi boş. Hiçbir sınavda sizin söylediğiniz gibi, sınavdaki soruları tam yapan öğrencilerin tamamı o 8 okulu tercih etmediler. Kimisi memleketindeki bir okulu tercih etti, kimisi akrabalarının yanındaki başka bir ildeki okulu tercih etti. Dolayısıyla orada da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çocuklarımız zaten böyle bir tercih yapacaklar ve o tercihe göre de yerleşmiş olacaklar. Öyle bir yığılmanın olduğunu biz tespit etmedik, öyle bir şey yok.

Bugün 2018'den itibaren üst dilimdeki öğrencilerin oranlarını aldım. Hem PISA skorları açısından, hem bizim yaptığımız ABİDE değerlendirme, hem de LGS açısından baktığımda, hepsinde yaklaşık yüzde 6'lık bir öğrenci, tamamında aynı. Böyle baktığımızda aslında bir anomali durumu da yok. Bütün bunlar dediğim gibi, içinde bulunduğumuz siyasi ortamı manipüle etmeye yönelik çalışmalar."