Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika 'öğrenci nakil' kararı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 şehirdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerinin yapılacağını söyledi.
Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen 10 ilimizdeki okullarda eğitim görmekte olan öğrencilerimizin istediği illerdeki okullara nakillerini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Özer, "Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.